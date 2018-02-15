«Со мной не говорит ни президент, ни тренер». Что происходит с Павличенко?

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В нашей сборной по санному спорту разгорелся новый скандал?

Что, собственно, случилось?

— Не знаю причины моего раннего отъезда. Ее просто нет, — приводит слова Павличенко «Р-Спорт». — Мне купили билет и отправили на почту. Написали сообщение, что вылет — 15-го числа. Со мной никто не разговаривает — ни главный тренер, ни президент федерации. Наверное, решили сделать сюрприз, чтобы я дома раньше оказался.

Звучит странно, согласны?

ПРИЗНАНИЕ СЕМЕНА

Семен, как ни крути — объективно самый титулованный российский саночник в данный момент. Пусть Кубок мира в прошлом сезоне выиграл Роман Репилов, он же стал лучшим из наших в этом году, но именно Павличенко всегда блистал на главных стартах. Он — чемпион мира 2015 года (Альберту Демченко этот турнир не покорился). Он — трижды чемпион Европы, при этом — действующий (2015, 2017, 2018). Еще на его счету — серебро ЧМ и ЧЕ в эстафетах (оба раза — в 2015-м). Да и на тех же Кубка мира Семен не раз бывал на подиумах, в том числе — на высшей ступени.

Но Олимпиада у него не задалась. Уже первый заезд отбросил россиянина далеко за черту потенциальных медалистов. В итоге турнир Павличенко закончил на 14-м месте. Правда, и Репилов — наша золотая надежда — не избежал серьезной ошибки, оставшись 8-м. С другой стороны, тут сам Феликс Лох провалился! Игры — они такие. Часто преподносят сюрпризы.

Но если Роман после завершения борьбы отказался общаться с журналистами, то Павличенко в микст-зоне прорвало. И наговорил он много интересного.

— У моего тренера Эдуарда Бурмистрова явный конфликт с главным тренером — с Демченко. Весь сезон я молчал, но теперь, когда все закончилось, больше молчать не могу, — рассказал Семен. — Хочу, чтобы они либо помирились, либо чтобы президент федерации Наталия Гарт как-то вмешалась в этот конфликт. Иначе просто бред получается!

— Не знаю, почему Альберт всегда хочет, чтобы мы катались на его санях, — продолжил Павличенко. — У меня на них нет результатов! В начале сезона я проехал на них здесь, в Пхенчхане. Вроде, было неплохое время. Но хотел теперь поменять полозья. Говорю: давайте поставим мои старые- быстрее получится! Оставил Демченко сани, ушел по своим делам, когда вернулся — он мне отдал совершенно другие. И на них я поехал уже медленно. Извините, но это же просто подстава!

— Весь сезон я катался на санях своего тренера, хотя Альберту это не нравилось, — добавил Семен. — Здесь, на Олимпиаде, тоже поехал на них. Но на тренировках я тестировал другие сани — для Романа Репилова. Кстати, ничего против него не имею. Мы с ним дружим. Хотя Демченко и запрещает нам общаться. Говорит, я на Романа плохо влияю…

Согласитесь — немало откровений после неудачного выступления на Играх! Причем неудачного для всей команды — и Павличенко, и Репилова, и Степана Федорова (он остался 13-м).

ОТВЕТ ДЕМЧЕНКО

Демченко молчать не стал.

«Надо ставить более умные программы!» Тарасова и Морозов остались без медалей.

— Думаю, Семен из-за своих ошибок дал волю эмоциям. Раздул из мухи слона! — приводит «Р-Спорт» слова главного тренера. — Сейчас он просто пытается взвалить ответственность за неудачу на чужие плечи. Это эгоистично. Не люблю, когда спортсмены ведут себя таким образом — ищут причины поражений во всем, кроме себя. И в чем сенсация, собственно? В том, что Павличенко выбрал не те сани, не послушав главного тренера? Так это не сенсация, а его ошибка. Надеюсь, будем ему уроком на будущее.

— К сожалению, я не смог помочь спортсменам — не имея аккредитации, я только комментировал им информацию по видео заездов, — добавлял Демченко. — Из-за этого не удалось их должным образом настроить. Особенно обидно за Репилова — у него реально был шанс на золотую медаль. Но Роман — молодой спортсмен. У него еще впереди ни одна Олимпиада. И у Семена тоже. То, что он наговорил… Зачем это сделал? Не знаю.

— Правда, что вы запрещались им общаться?

— Я просто говорил, что перед таким важным стартом каждый спортсмен должен концентрироваться на себе. Все-таки, у нас индивидуальный вид спорта. Как я могу запретить им общаться? Они же вместе живут в Олимпийской деревне!

Прокомментировал Альберт и свой «конфликт» с Бурмистровым:

— Нет никакого конфликта. Он не входит в состав сборной. Не является тренером национальной команды. И ситуация складывается так, что после общения с Эдуардом Семен, как правило, выступает хуже. Бурмистров слишком накручивает его. Возможно, перестарался и в этот раз.

В любом случае, конфликт между одним из сильнейших саночников сборной и главным тренером — налицо. На этом фоне новость о досрочном отъезде Павличенко, конечно, воспринималась особенно остро.

ЧТО В ИТОГЕ?

Но что, в конце концов, неординарного произошло?

Саночники завершают свое выступление в Корее как раз 15 февраля — командной эстафетой. Павличенко в нее не попал. Мужскую-одиночку за нас обычно ездит Репилов. Он же был лучшим в личном турнире сейчас. Логично, что именно Роман вошел в состав. То есть, никаких новых стартов у Семена здесь не намечалось. Это не то, что его сняли с дистанции и отправили домой, лишив возможность побороться за медаль. Да, выглядит немного странно, если изначально отъезд планировался на другую дату… Но, по факту, ничего страшного не произошло.

Страшно не то, что Павличенко чуть раньше улетел в Россию. Страшно другое — в одном из самых наших сильных видов налицо явные противоречия между молодым, звездным спортсменом и главным тренером команды. Не исключено, что провал в Пхенчхане — в том числе следствие этого конфликта. А значит, проблему надо срочно решать. Иначе дальше будет только хуже.