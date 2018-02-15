«Со мной не говорит ни президент, ни тренер». Что происходит с Павличенко?
Семена Павличенко раньше запланированного срока отправили из Пхенчхана домой.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению мы не можем отобразить эту картинку.
В нашей сборной по санному спорту разгорелся новый скандал?
Что, собственно, случилось?
— Не знаю причины моего раннего отъезда. Ее просто нет, — приводит слова Павличенко «Р-Спорт». — Мне купили билет и отправили на почту. Написали сообщение, что вылет — 15-го числа. Со мной никто не разговаривает — ни главный тренер, ни президент федерации. Наверное, решили сделать сюрприз, чтобы я дома раньше оказался.
Звучит странно, согласны?
ПРИЗНАНИЕ СЕМЕНА
Семен, как ни крути — объективно самый титулованный российский саночник в данный момент. Пусть Кубок мира в прошлом сезоне выиграл Роман Репилов, он же стал лучшим из наших в этом году, но именно Павличенко всегда блистал на главных стартах. Он — чемпион мира 2015 года (Альберту Демченко этот турнир не покорился). Он — трижды чемпион Европы, при этом — действующий (2015, 2017, 2018). Еще на его счету — серебро ЧМ и ЧЕ в эстафетах (оба раза — в 2015-м). Да и на тех же Кубка мира Семен не раз бывал на подиумах, в том числе — на высшей ступени.
Но Олимпиада у него не задалась. Уже первый заезд отбросил россиянина далеко за черту потенциальных медалистов. В итоге турнир Павличенко закончил на 14-м месте. Правда, и Репилов — наша золотая надежда — не избежал серьезной ошибки, оставшись 8-м. С другой стороны, тут сам Феликс Лох провалился! Игры — они такие. Часто преподносят сюрпризы.
Но если Роман после завершения борьбы отказался общаться с журналистами, то Павличенко в
— У моего тренера Эдуарда Бурмистрова явный конфликт с главным тренером — с Демченко. Весь сезон я молчал, но теперь, когда все закончилось, больше молчать не могу, — рассказал Семен. — Хочу, чтобы они либо помирились, либо чтобы президент федерации Наталия Гарт
— Не знаю, почему Альберт всегда хочет, чтобы мы катались на его санях, — продолжил Павличенко. — У меня на них нет результатов! В начале сезона я проехал на них здесь, в Пхенчхане. Вроде, было неплохое время. Но хотел теперь поменять полозья. Говорю: давайте поставим мои старые- быстрее получится! Оставил Демченко сани, ушел по своим делам, когда вернулся — он мне отдал совершенно другие. И на них я поехал уже медленно. Извините, но это же просто подстава!
— Весь сезон я катался на санях своего тренера, хотя Альберту это не нравилось, — добавил Семен. — Здесь, на Олимпиаде, тоже поехал на них. Но на тренировках я тестировал другие сани — для Романа Репилова. Кстати, ничего против него не имею. Мы с ним дружим. Хотя Демченко и запрещает нам общаться. Говорит, я на Романа плохо влияю…
Согласитесь — немало откровений после неудачного выступления на Играх! Причем неудачного для всей команды — и Павличенко, и Репилова, и Степана Федорова (он остался 13-м).
ОТВЕТ ДЕМЧЕНКО
Демченко молчать не стал.
«Надо ставить более умные программы!» Тарасова и Морозов остались без медалей.
— Думаю, Семен
— К сожалению, я не смог помочь спортсменам — не имея аккредитации, я только комментировал им информацию по видео заездов, — добавлял Демченко. —
— Правда, что вы запрещались им общаться?
— Я просто говорил, что перед таким важным стартом каждый спортсмен должен концентрироваться на себе.
Прокомментировал Альберт и свой «конфликт» с Бурмистровым:
— Нет никакого конфликта. Он не входит в состав сборной. Не является тренером национальной команды. И ситуация складывается так, что после общения с Эдуардом Семен, как правило, выступает хуже. Бурмистров слишком накручивает его. Возможно, перестарался и в этот раз.
В любом случае, конфликт между одним из сильнейших саночников сборной и главным тренером — налицо. На этом фоне новость о досрочном отъезде Павличенко, конечно, воспринималась особенно остро.
ЧТО В ИТОГЕ?
Но что, в конце концов, неординарного произошло?
Саночники завершают свое выступление в Корее как раз 15 февраля — командной эстафетой. Павличенко в нее не попал.
Страшно не то, что Павличенко чуть раньше улетел в Россию. Страшно другое — в одном из самых наших сильных видов налицо явные противоречия между молодым, звездным спортсменом и главным тренером команды. Не исключено, что провал в Пхенчхане — в том числе следствие этого конфликта. А значит, проблему надо срочно решать. Иначе дальше будет только хуже.
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