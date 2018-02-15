Шипачев в опале? Знарок спешно исправляет свои ошибки

Сенсационное и, чего стесняться очевидного, позорное поражение от словаков — это не конец света. В плей-офф наша команда все равно попадет — такова особенность регламента. Впереди есть два матча группового этапа, в которых можно исправиться. Олег Знарок в среду взял огонь на себя, но пояснять, что именно сборная Россия сделала не правильно, не счел нужным. Однако реакция со стороны тренеров последовала уже на следующий день.

Все занятие было посвящено отработке действий в неравных составах. Это похвально. Также как и серьезные изменения в составе бригад большинства. Если у тебя что-то пошло не так — ноль шайб при пять попытках игры в численном преимуществе в первом матче — надо вносить изменения. Это знает даже тренер, работающий с любительской командой в Ночной лиге. Возникает, правда, логичный вопрос — чем вы занимались в клубе и сборной в максимально комфортном режиме целый сезон, если в первом же ответственном матче все наработки закончились пшиком? Серьезно, чем?

Однако Знарок сейчас даже удивил. Нестеров и особенно Шипачев казались железными игроками для большинства, но их убрали из ударных сочетаний, заменив соответственно Гавриковым и Григоренко. Защитник СКА занимался в ударной спецбригаде с Дацюком, Гусевым, Капризовым и Мозякиным. Все это могло выглядеть перспективно, если забыть на время, что большинство -совсем не конек Гаврикова.

В первую очередь это защитник оборонительного плана, умеющий жестко сыграть в своей зоне и зачистить пятачок. Периодически он появлялся в большинстве, благо бросок у него есть неплохой. Но ни в молодежной сборной, ни в «Локомотиве», ни в СКА Гавриков не был ключевым игроком для реализации лишнего. А на Олимпиаде — самом важном турнире четырехлетия — вдруг получил шанс всей жизни. Защитник, выходящий в большинстве с четырьмя нападающими, не может быть заточен только под бросок в касание. Катать быстро шайбу, заставляя обороняющихся терять позицию, делать «улитки» на синей линии, оставляя опекуна в дураках, и нервировать вратаря ложными замахами и хитрыми передачами — это качества игрока, дирижирующего действиями всей пятерки. Увы, но Гавриков им совершенно не соответствует.

В России таких вообще защитников огромный дефицит. Тут вот и вспомнишь про Трямкина. Гигант из «Автомобилиста», конечно, не Эрик Карлссон или Брент Бернс. Но выходит в первой паре у себя в клубе, получает много времени в большинстве и вообще более универсален, чем почти все игроки обороны нынешней сборной России, за исключением Войнова. Что уж говорить про тех, кого и близко не рассматривали. Например, Андрея Маркова. Он в свои 39 лет в большинстве закроет синюю линию так, как никому в олимпийской команде и не снилось. Да и Евгений Медведев, кажется, не был бы лишним. Но тренеры сами не оставили себе места для маневра и теперь работают с теми, кто есть.

Шипачев выглядел неубедительно не только со словаками, но и в контрольных матчах не выделялся и, наверное, какого-то взыскания заслужил. Но кто его готовил к Олимпиаде у себя в клубе — вопрос риторический. Знарок пытается спешно исправить ошибки, сделанные собственными руками. И, кажется, готов рисковать и удивлять. Появление Барабанова во второй бригаде большинства по ходу сегодняшнего занятия — из этой серии. В СКА он получает шансы при реализации лишнего нечасто. Здорово, что у нас тренеры не стоят каменными истуканами и пытаются что-то сделать. Тут хочется в сотый раз написать про «базовый клуб» со всеми вытекающими.

Возьмем паузу. Смысла разбрасываться словами сейчас нет никакого. Внутри сборной России каждый понимает, что команда опозорилась на весь мир. Хорошо, что впереди еще два матча группового этапа и можно до плей-офф привести сборную в чувство. Будем надеяться, ведь без хоккейного золота нынешняя Олимпиада обречена стать худшей для России за всю историю.

Михаил ЗИСЛИС