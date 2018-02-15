Шипачев в опале? Знарок спешно исправляет свои ошибки
Реакция со стороны тренеров на поражение на старте Игр.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению мы не можем отобразить эту картинку.
Сенсационное и, чего стесняться очевидного, позорное поражение от словаков — это не конец света. В
Все занятие было посвящено отработке действий в неравных составах. Это похвально. Также как и серьезные изменения в составе бригад большинства. Если у тебя
Однако Знарок сейчас даже удивил. Нестеров и особенно Шипачев казались железными игроками для большинства, но их убрали из ударных сочетаний, заменив соответственно Гавриковым и Григоренко. Защитник СКА занимался в ударной спецбригаде с Дацюком, Гусевым, Капризовым и Мозякиным. Все это могло выглядеть перспективно, если забыть на время, что большинство -совсем не конек Гаврикова.
В первую очередь это защитник оборонительного плана, умеющий жестко сыграть в своей зоне и зачистить пятачок. Периодически он появлялся в большинстве, благо бросок у него есть неплохой. Но ни в молодежной сборной, ни в «Локомотиве», ни в СКА Гавриков не был ключевым игроком для реализации лишнего. А на Олимпиаде — самом важном турнире четырехлетия — вдруг получил шанс всей жизни. Защитник, выходящий в большинстве с четырьмя нападающими, не может быть заточен только под бросок в касание. Катать быстро шайбу, заставляя обороняющихся терять позицию, делать «улитки» на синей линии, оставляя опекуна в дураках, и нервировать вратаря ложными замахами и хитрыми передачами — это качества игрока, дирижирующего действиями всей пятерки. Увы, но Гавриков им совершенно не соответствует.
В России таких вообще защитников огромный дефицит. Тут вот и вспомнишь про Трямкина. Гигант из «Автомобилиста», конечно, не Эрик Карлссон или Брент Бернс. Но выходит в первой паре у себя в клубе, получает много времени в большинстве и вообще более универсален, чем почти все игроки обороны нынешней сборной России, за исключением Войнова. Что уж говорить про тех, кого и близко не рассматривали. Например, Андрея Маркова. Он в свои 39 лет в большинстве закроет синюю линию так, как никому в олимпийской команде и не снилось. Да и Евгений Медведев, кажется, не был бы лишним. Но тренеры сами не оставили себе места для маневра и теперь работают с теми, кто есть.
Шипачев выглядел неубедительно не только со словаками, но и в контрольных матчах не выделялся и, наверное,
Возьмем паузу. Смысла разбрасываться словами сейчас нет никакого. Внутри сборной России каждый понимает, что команда опозорилась на весь мир. Хорошо, что впереди еще два матча группового этапа и можно до
Михаил ЗИСЛИС
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter