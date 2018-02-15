Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Зимние игры в Пхёнчхане
1 Германия 9 2 4
2 Норвегия 6 7 4
15 Россия 0 1 4
весь медальный зачет
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/korea/news/32570737/
15 февраля 2018, 14:17 | Хоккей | Р-Спорт

Витолиньш: Словаки обыграли хоккеистов из РФ за счет самоотверженности

КАННЫН, 15 фев — РИА Новости, Александр Рогулев. Хоккеисты сборной Словакии обыграли команду России в матче группового этапа олимпийского турнира в Южной Корее за счет самоотверженности, заявил тренер российской сборной Харийс Витолиньш.

Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

© РИА "Новости"
1/12

Российская сборная в среду начала выступление на Олимпийских играх-2018 с поражения от команды Словакии со счетом 2:3.

«Словаки выиграли за счет самоотверженности, они 15 бросков на себя поймали, — сказал Витолиньш журналистам. — Если поначалу казалось, что все будет быстро и шайб будет много, то потом мы эту игру потеряли, пропустив голы, скажем так, после своих ошибок. Игра сразу поменялась. Если посмотреть первый период, у них было три реальных броска по воротам. Они почувствовали, что игра дается, а мы начинаем ее терять. Начали играть самоотверженно. Так оно и бывает».

Витолиньш похвалил за матч вратаря Василия Кошечкина. «Думаю, что мы проиграли все. Виноваты мы все, проиграли командой. Я знаю, вратарю очень трудно, когда по три броска за период. Ты стоишь, ждешь, ждешь. Василий молодец, два выхода поймал и держал нас в игре», — добавил тренер.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
14 Февраля, 15:10 Зрители 4025 Группа B Gangneung Hockey Centre
Словакия 3:2
(2:2, 0:0, 1:0)
Россия
Главные тренеры
Крэйг Рэмзи Олег Знарок
Вратари
Конрад Б. Кошечкин В. 58:49 (Кошечкин В. 59:00-59:06)
1-й период
Владислав Гавриков (В. Войнов, С. Широков) 02:54
Кирилл Капризов (Н. Гусев) 04:08
10:30 Петер Черешняк
16:05 Петер Олвецки (Д. Граняк)
17:55 Мартин Бакош
19:50 Михал Чайковски
2-й период
Александр Барабанов 37:50
38:26 Марцел Хашчак
Сергей Калинин 38:41
3-й период
41:57 Лукаш Цингел
Вячеслав Войнов 45:28
Иван Телегин 47:48
48:30 Петер Черешняк (М. Хашчак, М. Бакош)
52:25 Томаш Марцинко
54:57 Михал Чайковски
Алексей Марченко 58:35
Статистика
12 Штрафное время 10
5 Игра в большинстве 6
1 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Алекси Рантала (Финляндия)
Главный судья Бретт Айверсон (Канада)

Хоккей

Ян Муршак: Мы можем обыграть Россию

Ян Муршак: Мы можем обыграть Россию

Накануне матча Россия — Словения спецкор «СЭ» взял эксклюзивное интервью у лидера словенцев, бывшей звезды ЦСКА, в Пхенчхане сделавшего дубль в сенсационной победе балканской сборной над США — 3:2.
Еще 7 новостей   Все новости

Российская спортсменка, которую на ОИ сравнивают с Анджелиной Джоли и Меган Фокс. Фото

Шедевры пишутся кровью: как фигуристка Медведева стала героем России

Пихлер пожалел, что рассказал СМИ про водку

Фигуристы, чей прокат Плющенко назвал шедевром
Викторина
Какое место в медальном зачете заняла Объединенная команда на Играх-1992?