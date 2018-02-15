Витолиньш: Словаки обыграли хоккеистов из РФ за счет самоотверженности
КАННЫН, 15 фев — РИА Новости, Александр Рогулев. Хоккеисты сборной Словакии обыграли команду России в матче группового этапа олимпийского турнира в Южной Корее за счет самоотверженности, заявил тренер российской сборной Харийс Витолиньш.
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Российская сборная в среду начала выступление на Олимпийских играх-2018 с поражения от команды Словакии со счетом 2:3.
«Словаки выиграли за счет самоотверженности, они 15 бросков на себя поймали, — сказал Витолиньш журналистам. — Если поначалу казалось, что все будет быстро и шайб будет много, то потом мы эту игру потеряли, пропустив голы, скажем так, после своих ошибок. Игра сразу поменялась. Если посмотреть первый период, у них было три реальных броска по воротам. Они почувствовали, что игра дается, а мы начинаем ее терять. Начали играть самоотверженно. Так оно и бывает».
Витолиньш похвалил за матч вратаря Василия Кошечкина. «Думаю, что мы проиграли все. Виноваты мы все, проиграли командой. Я знаю, вратарю очень трудно, когда по три броска за период. Ты стоишь, ждешь, ждешь. Василий молодец, два выхода поймал и держал нас в игре», — добавил тренер.
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|Крэйг Рэмзи
|Олег Знарок
|Конрад Б.
|Кошечкин В. 58:49 (Кошечкин В. 59:00-59:06)
|1-й период
|Владислав Гавриков (В. Войнов, С. Широков)
|02:54
|Кирилл Капризов (Н. Гусев)
|04:08
|10:30
|Петер Черешняк
|16:05
|Петер Олвецки (Д. Граняк)
|17:55
|Мартин Бакош
|19:50
|Михал Чайковски
|2-й период
|Александр Барабанов
|37:50
|38:26
|Марцел Хашчак
|Сергей Калинин
|38:41
|3-й период
|41:57
|Лукаш Цингел
|Вячеслав Войнов
|45:28
|Иван Телегин
|47:48
|48:30
|Петер Черешняк (М. Хашчак, М. Бакош)
|52:25
|Томаш Марцинко
|54:57
|Михал Чайковски
|Алексей Марченко
|58:35
|12
|Штрафное время
|10
|5
|Игра в большинстве
|6
|1
|Голы в большинстве
|0
|Главный судья
|Алекси Рантала (Финляндия)
|Главный судья
|Бретт Айверсон (Канада)