Витолиньш: Словаки обыграли хоккеистов из РФ за счет самоотверженности

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Российская сборная в среду начала выступление на Олимпийских играх-2018 с поражения от команды Словакии со счетом 2:3.

«Словаки выиграли за счет самоотверженности, они 15 бросков на себя поймали, — сказал Витолиньш журналистам. — Если поначалу казалось, что все будет быстро и шайб будет много, то потом мы эту игру потеряли, пропустив голы, скажем так, после своих ошибок. Игра сразу поменялась. Если посмотреть первый период, у них было три реальных броска по воротам. Они почувствовали, что игра дается, а мы начинаем ее терять. Начали играть самоотверженно. Так оно и бывает».

Витолиньш похвалил за матч вратаря Василия Кошечкина. «Думаю, что мы проиграли все. Виноваты мы все, проиграли командой. Я знаю, вратарю очень трудно, когда по три броска за период. Ты стоишь, ждешь, ждешь. Василий молодец, два выхода поймал и держал нас в игре», — добавил тренер.