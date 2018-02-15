Акимова: ОИ-2018 неполноценные, потому что нет лидеров сборной России по биатлону
ПХЕНЧХАН, 15 фев — РИА Новости, Василий
Конов-мл. Россиянка Татьяна Акимова заявила, что Олимпийские игры в Пхенчхане не являются полноценными, поскольку сборная России по биатлону выступает не в полном составе и без своих лидеров.
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Международный олимпийский комитет (МОК) допустил до Олимпиады-2018 только четырех биатлонистов, представляющих Россию — Ульяну Кайшеву, Акимову, Матвея Елисеева и Антона Бабикова.
«Большая радость вообще выступать на Олимпиаде. Но такая Олимпиада немного неполноценная, потому что у нас нет полной команды, наших лидеров. Это совсем другое. Но от своего выступления я могла бы ожидать лучшего. Мне надо над многим работать», — сказала Акимова журналистам.
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