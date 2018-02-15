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Зимние игры в Пхёнчхане
1 Германия 9 2 4
2 Норвегия 6 7 4
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15 февраля 2018, 14:20 | Биатлон | Р-Спорт

Пихлер: Шведские биатлонистки работали по той же программе, что и россиянки в Сочи

ПХЕНЧХАН, 15 фев — РИА Новости, Елена Вайцеховская. Старший тренер сборной Швеции по биатлону Вольфганг Пихлер заявил РИА Новости, что программа, по которой он готовил к Играм в Пхенчхане сборную Швеции, ничем не отличается от той, что была предложена перед Олимпиадой-2014 в Сочи сборной России.

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© РИА "Новости"

В четверг 22-летняя шведка Ханна Эберг стала олимпийской чемпионкой в женской индивидуальной гонке, пройдя чисто все четыре рубежа 15-километровой дистанции. В топ-15 попали еще две подопечные Пихлера: Линн Перссон финишировала 11-й, Мона Брорссон — 14-й.

«У меня есть только один секрет успеха — это работа, — сказал 63-летний немецкий специалист. — Начав работать в Швеции после Игр в Сочи, я не поменял в своей системе тренировок ровным счетом ничего. Сборная России, когда я возглавлял женскую команду, тренировалась по тем же самым планам».

«Просто в Швеции мне не приходилось сталкиваться ни с каким противодействием: для спортсменов я, прежде всего, тренер, который уже приводил подопечных к золотым медалям и знаю, как это делать. И дело тут вовсе не в том, что в Швеции существует какая-то особенная система подготовки, которой нет в России. Если меня спросят, в чем разница, я отвечу: она в том, что спортсмены этих стран просто по-разному отнеслись к тому, что должны делать», — добавил тренер.
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1.
Эберг Х.
Швеция
2.
Кузьмина А.
Словакия
3.
Дальмайер Л.
Германия
15.02.2018 11:15 Олимпийский турнир Индивидуальная гонка (женщины)
М Спортсмен Страна Результат
1 Ханна Эберг Швеция 41.07,2
2 Анастасия Кузьмина Словакия +24,7
3 Лаура Дальмайер Германия +41,2
4 Франциска Пройсс Германия +59,7
5 Паулина Фиалкова Словакия +01.02,3
6 Моника Хойниш Польша +01.54,8
7 Доротея Вирер Италия +02.08,6
8 Элиза Гаспарин Швейцария +02.15,2
9 Франциска Хильдебранд Германия +02.31,4
10 Надежда Скардино Беларусь +02.33,0
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