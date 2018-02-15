Пихлер: Шведские биатлонистки работали по той же программе, что и россиянки в Сочи
ПХЕНЧХАН, 15 фев — РИА Новости, Елена Вайцеховская. Старший тренер сборной Швеции по биатлону Вольфганг Пихлер заявил РИА Новости, что программа, по которой он готовил к Играм в Пхенчхане сборную Швеции, ничем не отличается от той, что была предложена перед Олимпиадой-2014 в Сочи сборной России.
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В четверг 22-летняя шведка Ханна Эберг стала олимпийской чемпионкой в женской индивидуальной гонке, пройдя чисто все четыре рубежа 15-километровой дистанции. В топ-15 попали еще две подопечные Пихлера: Линн Перссон финишировала 11-й, Мона Брорссон — 14-й.
«У меня есть только один секрет успеха — это работа, — сказал 63-летний немецкий специалист. — Начав работать в Швеции после Игр в Сочи, я не поменял в своей системе тренировок ровным счетом ничего. Сборная России, когда я возглавлял женскую команду, тренировалась по тем же самым планам».
«Просто в Швеции мне не приходилось сталкиваться ни с каким противодействием: для спортсменов я, прежде всего, тренер, который уже приводил подопечных к золотым медалям и знаю, как это делать. И дело тут вовсе не в том, что в Швеции существует
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|15.02.2018 11:15
|Олимпийский турнир
|Индивидуальная гонка (женщины)
|М
|Спортсмен
|Страна
|Результат
|1
|Ханна Эберг
|Швеция
|41.07,2
|2
|Анастасия Кузьмина
|Словакия
|+24,7
|3
|Лаура Дальмайер
|Германия
|+41,2
|4
|Франциска Пройсс
|Германия
|+59,7
|5
|Паулина Фиалкова
|Словакия
|+01.02,3
|6
|Моника Хойниш
|Польша
|+01.54,8
|7
|Доротея Вирер
|Италия
|+02.08,6
|8
|Элиза Гаспарин
|Швейцария
|+02.15,2
|9
|Франциска Хильдебранд
|Германия
|+02.31,4
|10
|Надежда Скардино
|Беларусь
|+02.33,0