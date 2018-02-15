Пихлер: Шведские биатлонистки работали по той же программе, что и россиянки в Сочи

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В четверг 22-летняя шведка Ханна Эберг стала олимпийской чемпионкой в женской индивидуальной гонке, пройдя чисто все четыре рубежа 15-километровой дистанции. В топ-15 попали еще две подопечные Пихлера: Линн Перссон финишировала 11-й, Мона Брорссон — 14-й.

«У меня есть только один секрет успеха — это работа, — сказал 63-летний немецкий специалист. — Начав работать в Швеции после Игр в Сочи, я не поменял в своей системе тренировок ровным счетом ничего. Сборная России, когда я возглавлял женскую команду, тренировалась по тем же самым планам».