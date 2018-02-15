Кузьмина: Медаль в индивидуальной гонке — моего брата Антона Шипулина
ПХЕНЧХАН, 15 фев — РИА Новости, Сергей Смышляев. Выступающая за Словакию биатлонистка Анастасия Кузьмина, в четверг завоевавшая серебро в индивидуальной гонке на Олимпийских играх в Пхенчхане, заявила, что эта медаль — ее брата Антона Шипулина.
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После гонки преследования Кузьмина, ставшая второй, заявила, что завоевала медаль для себя и планирует взять еще одну награду для брата, не получившего приглашение на Олимпиаду. В четверг биатлонистка со вторым результатом поднялась на подиум в индивидуальной гонке.
«Во время гонки я чувствовала поддержку семьи, друзей. Было очень приятно бежать под крики «Настя, Настя», — заявила Кузьмина журналистам.
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|15.02.2018 11:15
|Олимпийский турнир
|Индивидуальная гонка (женщины)
|М
|Спортсмен
|Страна
|Результат
|1
|Ханна Эберг
|Швеция
|41.07,2
|2
|Анастасия Кузьмина
|Словакия
|+24,7
|3
|Лаура Дальмайер
|Германия
|+41,2
|4
|Франциска Пройсс
|Германия
|+59,7
|5
|Паулина Фиалкова
|Словакия
|+01.02,3
|6
|Моника Хойниш
|Польша
|+01.54,8
|7
|Доротея Вирер
|Италия
|+02.08,6
|8
|Элиза Гаспарин
|Швейцария
|+02.15,2
|9
|Франциска Хильдебранд
|Германия
|+02.31,4
|10
|Надежда Скардино
|Беларусь
|+02.33,0