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Зимние игры в Пхёнчхане
1 Германия 9 2 4
2 Норвегия 6 7 4
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15 февраля 2018, 14:22 | Биатлон | Р-Спорт

Кузьмина: Медаль в индивидуальной гонке — моего брата Антона Шипулина

ПХЕНЧХАН, 15 фев — РИА Новости, Сергей Смышляев. Выступающая за Словакию биатлонистка Анастасия Кузьмина, в четверг завоевавшая серебро в индивидуальной гонке на Олимпийских играх в Пхенчхане, заявила, что эта медаль — ее брата Антона Шипулина.

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© РИА "Новости"

После гонки преследования Кузьмина, ставшая второй, заявила, что завоевала медаль для себя и планирует взять еще одну награду для брата, не получившего приглашение на Олимпиаду. В четверг биатлонистка со вторым результатом поднялась на подиум в индивидуальной гонке.

«Во время гонки я чувствовала поддержку семьи, друзей. Было очень приятно бежать под крики «Настя, Настя», — заявила Кузьмина журналистам.
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1.
Эберг Х.
Швеция
2.
Кузьмина А.
Словакия
3.
Дальмайер Л.
Германия
15.02.2018 11:15 Олимпийский турнир Индивидуальная гонка (женщины)
М Спортсмен Страна Результат
1 Ханна Эберг Швеция 41.07,2
2 Анастасия Кузьмина Словакия +24,7
3 Лаура Дальмайер Германия +41,2
4 Франциска Пройсс Германия +59,7
5 Паулина Фиалкова Словакия +01.02,3
6 Моника Хойниш Польша +01.54,8
7 Доротея Вирер Италия +02.08,6
8 Элиза Гаспарин Швейцария +02.15,2
9 Франциска Хильдебранд Германия +02.31,4
10 Надежда Скардино Беларусь +02.33,0
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Биатлон

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