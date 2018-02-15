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После гонки преследования Кузьмина, ставшая второй, заявила, что завоевала медаль для себя и планирует взять еще одну награду для брата, не получившего приглашение на Олимпиаду. В четверг биатлонистка со вторым результатом поднялась на подиум в индивидуальной гонке.

Цитата Анастасия Кузьмина Я говорила много о брате до гонки, и да, это правда, эта моя вторая медаль — медаль моего брата. Если честно, то на эту гонку у меня были наименьшие амбиции.

«Во время гонки я чувствовала поддержку семьи, друзей. Было очень приятно бежать под крики «Настя, Настя», — заявила Кузьмина журналистам.