Пихлер: Работать в Россию не вернусь никогда

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В четверг 22-летняя шведская ученица Пихлера Ханна Эберг стала олимпийской чемпионкой в женской индивидуальной гонке, чисто отстреляв на всех четырех рубежах 15-километровой дистанции. В топ-15 гонки на Олимпиаде в Южной Корее попали еще две шведские спортсменки: Линн Перссон финишировала 11-й, Мона Брорссон — 14-й.

«Я счастлив не только тому, что шведская девочка выиграла золотую медаль, но и тому, что в топ-15 мы имеем в этой гонке сразу трех спортсменок, — сказал немецкий специалист РИА Новости. — Не могу сказать, что Эберг считалась перед Играми сильнейшей. По моим оценкам, она занимала в команде пятую-седьмую позицию. То же самое могло быть и в России, но в Россию я не вернусь никогда, у меня нет столько нервов. Чтобы работать в российской сборной, нервы должны быть очень крепкими», — подытожил 63-летний специалист.

Пихлер работал с женской сборной России по биатлону с 2011 года, его контракт истек по окончании сезона-2013/14.