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15 февраля 2018, 14:47 | Биатлон | Р-Спорт

Пихлер: Работать в Россию не вернусь никогда

ПХЕНЧХАН, 15 фев — РИА Новости, Елена Вайцеховская. Старший тренер сборной Швеции по биатлону Вольфганг Пихлер заявил РИА Новости, что никогда больше не согласится возглавить какую-либо из российских команд, потому что работа с ними отнимает слишком много нервов.

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© РИА "Новости"

В четверг 22-летняя шведская ученица Пихлера Ханна Эберг стала олимпийской чемпионкой в женской индивидуальной гонке, чисто отстреляв на всех четырех рубежах 15-километровой дистанции. В топ-15 гонки на Олимпиаде в Южной Корее попали еще две шведские спортсменки: Линн Перссон финишировала 11-й, Мона Брорссон — 14-й.

«Я счастлив не только тому, что шведская девочка выиграла золотую медаль, но и тому, что в топ-15 мы имеем в этой гонке сразу трех спортсменок, — сказал немецкий специалист РИА Новости. — Не могу сказать, что Эберг считалась перед Играми сильнейшей. По моим оценкам, она занимала в команде пятую-седьмую позицию. То же самое могло быть и в России, но в Россию я не вернусь никогда, у меня нет столько нервов. Чтобы работать в российской сборной, нервы должны быть очень крепкими», — подытожил 63-летний специалист.

Пихлер работал с женской сборной России по биатлону с 2011 года, его контракт истек по окончании сезона-2013/14.
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1.
Эберг Х.
Швеция
2.
Кузьмина А.
Словакия
3.
Дальмайер Л.
Германия
15.02.2018 11:15 Олимпийский турнир Индивидуальная гонка (женщины)
М Спортсмен Страна Результат
1 Ханна Эберг Швеция 41.07,2
2 Анастасия Кузьмина Словакия +24,7
3 Лаура Дальмайер Германия +41,2
4 Франциска Пройсс Германия +59,7
5 Паулина Фиалкова Словакия +01.02,3
6 Моника Хойниш Польша +01.54,8
7 Доротея Вирер Италия +02.08,6
8 Элиза Гаспарин Швейцария +02.15,2
9 Франциска Хильдебранд Германия +02.31,4
10 Надежда Скардино Беларусь +02.33,0
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Биатлон

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