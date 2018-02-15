Пихлер: Работать в Россию не вернусь никогда
ПХЕНЧХАН, 15 фев — РИА Новости, Елена Вайцеховская. Старший тренер сборной Швеции по биатлону Вольфганг Пихлер заявил РИА Новости, что никогда больше не согласится возглавить
какую-либо из российских команд, потому что работа с ними отнимает слишком много нервов.
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В четверг 22-летняя шведская ученица Пихлера Ханна Эберг стала олимпийской чемпионкой в женской индивидуальной гонке, чисто отстреляв на всех четырех рубежах 15-километровой дистанции. В топ-15 гонки на Олимпиаде в Южной Корее попали еще две шведские спортсменки: Линн Перссон финишировала 11-й, Мона Брорссон — 14-й.
«Я счастлив не только тому, что шведская девочка выиграла золотую медаль, но и тому, что в топ-15 мы имеем в этой гонке сразу трех спортсменок, — сказал немецкий специалист РИА Новости. — Не могу сказать, что Эберг считалась перед Играми сильнейшей. По моим оценкам, она занимала в команде
Пихлер работал с женской сборной России по биатлону с 2011 года, его контракт истек по окончании сезона-2013/14.
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|15.02.2018 11:15
|Олимпийский турнир
|Индивидуальная гонка (женщины)
|М
|Спортсмен
|Страна
|Результат
|1
|Ханна Эберг
|Швеция
|41.07,2
|2
|Анастасия Кузьмина
|Словакия
|+24,7
|3
|Лаура Дальмайер
|Германия
|+41,2
|4
|Франциска Пройсс
|Германия
|+59,7
|5
|Паулина Фиалкова
|Словакия
|+01.02,3
|6
|Моника Хойниш
|Польша
|+01.54,8
|7
|Доротея Вирер
|Италия
|+02.08,6
|8
|Элиза Гаспарин
|Швейцария
|+02.15,2
|9
|Франциска Хильдебранд
|Германия
|+02.31,4
|10
|Надежда Скардино
|Беларусь
|+02.33,0