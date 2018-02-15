Биатлонисты выступают в индивидуальной гонке (видеотрансляция)
На Олимпийских играх в Пхенчхане биатлонисты выступают в индивидуальной гонке.
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Россию представляют Антон Бабиков и Матвей Елисеев. Елисеев стартует 26-м, Бабиков уйдет в бой 35-м.
Ранее сегодня индивидуальную гонку провели биатлонистки. Победу праздновала шведская спортсменка Ханна Эберг.
Начало трансляции 14:10 мск.
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