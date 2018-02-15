Савченко: Верила в победу в паре с Массо с самого начала совместной работы

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Савченко и Массо встали в пару в 2014 году, после того как прежний партнер Алены Робин Шолковы объявил о завершении карьеры.

«Если бы я не верила в то, что делаю, то не делала бы этого, — сказала олимпийская чемпионка журналистам. — Мы строили свою команду как раз с тем расчетом, чтобы добиться цели, хотя я до сих пор не могу поверить, что она достигнута. Я знала, что не сдамся. Это суть моего характера — биться до конца. Ты никогда не знаешь, что может случиться в спорте, но всегда можешь бороться до последнего. Я боролась».

Спортсменка также сказала, что обрадовалась, узнав, что выступать предстоит под первым стартовым номером в группе.

«Я даже подумала, что это прекрасная позиция, чтобы атаковать. И рада, что у нас это получилось. Правда, совершенно не могу объяснить, что со мной случилось в конце программы, когда мы остановились. У меня, возможно, просто подкосились ноги, когда я упала на лед. Но не помню этого. Помню только колоссальное чувство облегчения от того, что мы все сделали», — призналась 34-летняя фигуристка.