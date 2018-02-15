Российские хоккеистки проиграли финкам в заключительном матче группового этапа
КАННЫН, 15 фев — РИА Новости. Хоккеистки сборной России проиграли команде Финляндии в заключительном матче группового этапа олимпийского турнира и сыграют в четвертьфинале со сборной Швейцарии.
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Встреча группы А, прошедшая в четверг в Канныне, завершилась со счетом 5:1 (1:0, 2:0, 2:1) в пользу команды Финляндии. Единственную шайбу в составе россиянок забросила Анна Шохина на 45-й минуте.
Россиянки проиграли все три матча на групповом этапе с общим счетом 1:15 и заняли четвертое место в квартете, в результате чего встретятся в первом раунде
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Главные тренеры
|Алексей Чистяков
|Паси Мустонен
Вратари
|Морозова Н.
|Рятю Н.
|1-й период
|05:11
|17:27
|Людмила Белякова
|Микелле Карвинен (Е. Хиирикоски)
|17:47
|19:38
|Лиана Ганеева
|2-й период
|Микелле Карвинен (Э. Нуутинен, Х-Р. Вялиля)
|20:20
|24:54
|Екатерина Николаева
|Мира Ялосуо
|31:53
|Ханна-Риикка Вялиля
|39:08
|3-й период
|44:50
|Анна Шохина (Л. Белякова)
|51:05
|Диана Канаева
|Миннамари Туоминен (Е. Хиирикоски, П. Ниеминен)
|52:49
|Петра Ниеминен
|55:33
Статистика
|0
|Штрафное время
|0
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|3
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