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15 февраля 2018, 14:05 | Хоккей | Р-Спорт

Российские хоккеистки проиграли финкам в заключительном матче группового этапа

КАННЫН, 15 фев — РИА Новости. Хоккеистки сборной России проиграли команде Финляндии в заключительном матче группового этапа олимпийского турнира и сыграют в четвертьфинале со сборной Швейцарии.

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© РИА "Новости"

Встреча группы А, прошедшая в четверг в Канныне, завершилась со счетом 5:1 (1:0, 2:0, 2:1) в пользу команды Финляндии. Единственную шайбу в составе россиянок забросила Анна Шохина на 45-й минуте.

Россиянки проиграли все три матча на групповом этапе с общим счетом 1:15 и заняли четвертое место в квартете, в результате чего встретятся в первом раунде плей-офф со швейцарками, ставшими первыми в группе В. Команда Финляндии заняла третью строчку в квартете A и теперь поборется за выход в полуфинал со шведками.
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15 Февраля, 10:40 Группа A Kwandong Hockey Centre
Россия 1:5
(0:1, 0:2, 1:2)
Финляндия
Главные тренеры
Алексей Чистяков Паси Мустонен
Вратари
Морозова Н. Рятю Н.
1-й период
05:11
17:27 Людмила Белякова
Микелле Карвинен (Е. Хиирикоски) 17:47
19:38 Лиана Ганеева
2-й период
Микелле Карвинен (Э. Нуутинен, Х-Р. Вялиля) 20:20
24:54 Екатерина Николаева
Мира Ялосуо 31:53
Ханна-Риикка Вялиля 39:08
3-й период
44:50 Анна Шохина (Л. Белякова)
51:05 Диана Канаева
Миннамари Туоминен (Е. Хиирикоски, П. Ниеминен) 52:49
Петра Ниеминен 55:33
Статистика
0 Штрафное время 0
0 Игра в большинстве 0
0 Голы в большинстве 3
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