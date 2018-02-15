Российские хоккеистки проиграли финкам в заключительном матче группового этапа

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Встреча группы А, прошедшая в четверг в Канныне, завершилась со счетом 5:1 (1:0, 2:0, 2:1) в пользу команды Финляндии. Единственную шайбу в составе россиянок забросила Анна Шохина на 45-й минуте.