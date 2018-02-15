Сестра Шипулина завоевала вторую медаль на Олимпиаде
Выступающая за Словакию биатлонистка Анастасия Кузьмина завоевала серебряную медаль в индивидуальной гонке на Олимпиаде в Пхенчхане. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».
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Золото выиграла 22-летняя шведка Ханна Эберг, преодолевшая 15-километровую дистанцию за 41 минуту 7,2 секунды без промахов. Кузьмина проиграла чемпионке 24,7 секунды, допустив два промаха. Третьей стала немка Лаура Дальмайер (плюс 41,2 секунды, один промах).
12 февраля 33-летняя Кузьмина завоевала серебряную медаль в гонке преследования. Первой финишировала Дальмайер, третьей — француженка Анаис Бескон.
Кузьмина — уроженка Тюмени, родная сестра российского биатлониста Антона Шипулина. В 2008 году она получила гражданство Словакии и стала представлять страну на международных соревнованиях. Спортсменка — двукратная олимпийская чемпионка в спринте (в 2010 и 2014 годах).
Олимпиада продлится до 25 февраля.
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|15.02.2018 11:15
|Олимпийский турнир
|Индивидуальная гонка (женщины)
|М
|Спортсмен
|Страна
|Результат
|1
|Ханна Эберг
|Швеция
|41.07,2
|2
|Анастасия Кузьмина
|Словакия
|+24,7
|3
|Лаура Дальмайер
|Германия
|+41,2
|4
|Франциска Пройсс
|Германия
|+59,7
|5
|Паулина Фиалкова
|Словакия
|+01.02,3
|6
|Моника Хойниш
|Польша
|+01.54,8
|7
|Доротея Вирер
|Италия
|+02.08,6
|8
|Элиза Гаспарин
|Швейцария
|+02.15,2
|9
|Франциска Хильдебранд
|Германия
|+02.31,4
|10
|Надежда Скардино
|Беларусь
|+02.33,0