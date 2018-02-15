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Зимние игры в Пхёнчхане
1 Германия 9 2 4
2 Норвегия 6 7 4
15 Россия 0 1 4
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15 февраля 2018, 14:03 | Биатлон | Lenta.Ru

Сестра Шипулина завоевала вторую медаль на Олимпиаде

Выступающая за Словакию биатлонистка Анастасия Кузьмина завоевала серебряную медаль в индивидуальной гонке на Олимпиаде в Пхенчхане. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

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© РИА "Новости"

Золото выиграла 22-летняя шведка Ханна Эберг, преодолевшая 15-километровую дистанцию за 41 минуту 7,2 секунды без промахов. Кузьмина проиграла чемпионке 24,7 секунды, допустив два промаха. Третьей стала немка Лаура Дальмайер (плюс 41,2 секунды, один промах).

12 февраля 33-летняя Кузьмина завоевала серебряную медаль в гонке преследования. Первой финишировала Дальмайер, третьей — француженка Анаис Бескон.

Кузьмина — уроженка Тюмени, родная сестра российского биатлониста Антона Шипулина. В 2008 году она получила гражданство Словакии и стала представлять страну на международных соревнованиях. Спортсменка — двукратная олимпийская чемпионка в спринте (в 2010 и 2014 годах).

Олимпиада продлится до 25 февраля.
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1.
Эберг Х.
Швеция
2.
Кузьмина А.
Словакия
3.
Дальмайер Л.
Германия
15.02.2018 11:15 Олимпийский турнир Индивидуальная гонка (женщины)
М Спортсмен Страна Результат
1 Ханна Эберг Швеция 41.07,2
2 Анастасия Кузьмина Словакия +24,7
3 Лаура Дальмайер Германия +41,2
4 Франциска Пройсс Германия +59,7
5 Паулина Фиалкова Словакия +01.02,3
6 Моника Хойниш Польша +01.54,8
7 Доротея Вирер Италия +02.08,6
8 Элиза Гаспарин Швейцария +02.15,2
9 Франциска Хильдебранд Германия +02.31,4
10 Надежда Скардино Беларусь +02.33,0
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Биатлон

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