Сестра Шипулина завоевала вторую медаль на Олимпиаде

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Золото выиграла 22-летняя шведка Ханна Эберг, преодолевшая 15-километровую дистанцию за 41 минуту 7,2 секунды без промахов. Кузьмина проиграла чемпионке 24,7 секунды, допустив два промаха. Третьей стала немка Лаура Дальмайер (плюс 41,2 секунды, один промах).

12 февраля 33-летняя Кузьмина завоевала серебряную медаль в гонке преследования. Первой финишировала Дальмайер, третьей — француженка Анаис Бескон.

Кузьмина — уроженка Тюмени, родная сестра российского биатлониста Антона Шипулина. В 2008 году она получила гражданство Словакии и стала представлять страну на международных соревнованиях. Спортсменка — двукратная олимпийская чемпионка в спринте (в 2010 и 2014 годах).

Олимпиада продлится до 25 февраля.