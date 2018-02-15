Шведка Эберг сенсационно выиграла индивидуальную гонку на Олимпиаде
Шведская биатлонистка Ханна Эберг выиграла золото в индивидуальной гонке на 15 км в рамках Олимпийских игр в Пхёнчхане (Южная Корея).
Серебряным призёром стала представительница Словакии Анастасия Кузьмина. Бронза досталась немке Лауре Дальмайер.
Россиянка Татьяна Акимова стала 15-й, её соотечественница Ульяна Кайшева — 24-й.
Биатлон. Олимпийские игры. Пхёнчхан. Женщины. Индивидуальная гонка. 15 км.
1. Ханна Эберг (Швеция) — 41.07,2 (0).
2. Анастасия Кузьмина (Словакия) — +24,7 (2)…
3. Лаура Дальмайер (Германия) — +41,2 (1).
15. Татьяна Акимова (Россия) — +3.10,4 (2).
24. Ульяна Кайшева (Россия) — +3.40,7 (2).
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