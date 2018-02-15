Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Зимние игры в Пхёнчхане
1 Германия 9 2 4
2 Норвегия 6 7 4
15 Россия 0 1 4
весь медальный зачет
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/korea/news/32569338/
15 февраля 2018, 12:55 | Биатлон | Чемпионат.com

Шведка Эберг сенсационно выиграла индивидуальную гонку на Олимпиаде

Шведская биатлонистка Ханна Эберг выиграла золото в индивидуальной гонке на 15 км в рамках Олимпийских игр в Пхёнчхане (Южная Корея).

Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

© AFP 2018

Серебряным призёром стала представительница Словакии Анастасия Кузьмина. Бронза досталась немке Лауре Дальмайер.

Россиянка Татьяна Акимова стала 15-й, её соотечественница Ульяна Кайшева — 24-й.

Биатлон. Олимпийские игры. Пхёнчхан. Женщины. Индивидуальная гонка. 15 км.

1. Ханна Эберг (Швеция) — 41.07,2 (0).
2. Анастасия Кузьмина (Словакия) — +24,7 (2)…
3. Лаура Дальмайер (Германия) — +41,2 (1).
15. Татьяна Акимова (Россия) — +3.10,4 (2).
24. Ульяна Кайшева (Россия) — +3.40,7 (2).
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Биатлон

Еще 7 новостей   Все новости

«Проклятый Губерник!» Пихлер в злостной форме отказал Губерниеву в селфи

Слова Вагнер осудили в США: «Загитова бьётся, а ты сидишь дома и завидуешь»

Вон из сборной! Американцы подписывают петицию против темнокожего чемпиона

Хуже наших хоккеистов только американцы. Они умудрились проиграть Словении
Викторина
Какое место в медальном зачете заняла Объединенная команда на Играх-1992?