Домрачева: Хочу посоветоваться с Эдером по поводу своей стрельбы

«Конечно, очень разочарована второй частью гонки, стартовала неплохо, но, в любом случае, результат видим в финишном протоколе. Сложно подобрать и выразить, как я разочарована последней стрельбой. Я не чувствовала, что это плохие выстрелы. По первому и второму заходам на рубеж делала поправку, может, там что-то не так. Хочу посоветоваться с Альфредом Эдером относительно моей стрельбы. Я очень зла перед масс-стартом», — рассказала спортсменка.

По словам Дарьи, погодные условия в Пхенчхане заметно улучшились и бежать по трассе было комфортно. «Чувствую себя на лыжне уверенно, ход хороший, но и здесь есть вопросы. После второй стрельбы, когда все еще складывалось удачно для меня, обратила внимание, что ходом уступаю Анастасии Кузьминой, которая дважды промазала. Где я могла ей уступать в скорости? Тоже надо разобраться», — отметила биатлонистка.

Дарья Домрачева в ходе индивидуальной гонки на 15 км претендовала на высшую ступень пьедестала почета, но не справилась со стрельбой на двух заключительных рубежах и финишировала 27-й.