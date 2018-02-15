Американец выступает на Олимпиаде в рваных кедах из торгового центра
Американский керлингист Тайлер Джордж выступает на Олимпийских играх в рваных кедах, которым уже 8 лет, сообщает The New York Times.
Как рассказал спортсмен, это обычные кеды из торгового центра. Джордж самостоятельно приклеил к обуви тефлоновую пластину, которая помогает скользить по льду.
За восемь лет использования правый ботинок
из-за большого числа дыр стал похож на дуршлаг. Спортсмен называет это вентиляцией.
Американец не меняет обувь
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