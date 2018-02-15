Американец выступает на Олимпиаде в рваных кедах из торгового центра

Как рассказал спортсмен, это обычные кеды из торгового центра. Джордж самостоятельно приклеил к обуви тефлоновую пластину, которая помогает скользить по льду.

За восемь лет использования правый ботинок из-за большого числа дыр стал похож на дуршлаг. Спортсмен называет это вентиляцией.

Американец не меняет обувь из-за того, что к новой паре он будет долго привыкать. Две попытки по замене кед оказались неудачными. Также спортсмен не сдает обувь в ремонт, так как не хочет расставаться с ней даже на пару дней.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">Props to <a href="https://twitter.com/ScottCacciola?ref_src=twsrc%5Etfw">@ScottCacciola</a> on pretty much nailing the story on these weary, battle-worn heroes I call “shoes.” <a href="https://t.co/xN8q9lDxTg">https://t.co/xN8q9lDxTg</a></p>— Tyler George (@tgeorge1323) <a href="https://twitter.com/tgeorge1323/status/963534406433505280?ref_src=twsrc%5Etfw">13 февраля 2018 г.</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>