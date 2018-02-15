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15 февраля 2018, 11:45 | Лыжный спорт | Р-Спорт

Трихичев из-за риска травмы не будет стартовать на ОИ

ПХЕНЧХАН, 15 фев — РИА Новости, Василий Конов-мл. Российский горнолыжник Павел Трихичев из-за риска усугубить травму локтя больше не будет выступать на Олимпиаде в Пхенчхане, заявила РИА Новости его партнер по сборной России Анастасия Силантьева.

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© AFP 2018

Трихичев выбыл из борьбы в горнолыжной комбинации из-за падения на трассе скоростного спуска во вторник. Личный тренер спортсмена Андрей Догадкин в тот же день сообщил РИА Новости, что горнолыжнику предлагали сделать операцию, но команда решила подождать пару дней.

«У Паши все хорошо, щека разбита, но выглядит он сногсшибательно, — сказала Силантьева. — А если серьезно, то все хорошо. Сейчас решается, делать ли ему операцию или нет. У него порвано сухожилие. Если он будет стартовать, то есть риск, что он порвет нерв, и тогда он не сможет сгибать пальцы. Но он точно не будет стартовать, потому что очень велик риск. Сейчас прилетел (Иван) Кузнецов, Я думаю, что у нас будет достаточно сильная команда в командных соревнованиях».
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