Трихичев из-за риска травмы не будет стартовать на ОИ

Трихичев выбыл из борьбы в горнолыжной комбинации из-за падения на трассе скоростного спуска во вторник. Личный тренер спортсмена Андрей Догадкин в тот же день сообщил РИА Новости, что горнолыжнику предлагали сделать операцию, но команда решила подождать пару дней.

«У Паши все хорошо, щека разбита, но выглядит он сногсшибательно, — сказала Силантьева. — А если серьезно, то все хорошо. Сейчас решается, делать ли ему операцию или нет. У него порвано сухожилие. Если он будет стартовать, то есть риск, что он порвет нерв, и тогда он не сможет сгибать пальцы. Но он точно не будет стартовать, потому что очень велик риск. Сейчас прилетел (Иван) Кузнецов, Я думаю, что у нас будет достаточно сильная команда в командных соревнованиях».