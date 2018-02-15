Нечаевская: Бах искренне хотел видеть российских спортсменов на Олимпиаде

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Разговор Баха с российскими спортсменами, которые выступают на Играх под олимпийским флагом, состоялась в среду. Сами спортсмены после встречи с президентом МОК и официальный представитель организации отмечали, что общение получилось очень откровенным, конструктивным и прошло в позитивном ключе.

«Мы были на встрече. Он [Бах] сказал, что рад видеть нас здесь, рад, что мы принимаем участие в Олимпиаде. Мне показалось, что он был искренним в своих словах, хотелось бы в это верить», — сказала Нечаевская, которая в четверг стала 10-й в гонке на 10 км.

«Все очень круто, я впервые на соревнованиях такого уровня. В том году я была на Универсиаде. Там я ощущала, что все прям “вау”, все классно, но, приехав сюда, ощущаю, что все во много раз круче», — отметила она.

На встрече с главой МОК присутствовали российские спортсмены, которые в среду были свободны от тренировок и соревнований.