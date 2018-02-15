Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Летние игры в Пхёнчхане
1 Германия 8 2 3
2 Норвегия 5 7 4
14 Россия 0 1 4
весь медальный зачет
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/korea/news/32567868/
15 февраля 2018, 11:43 | Лыжный спорт | ТАСС

Нечаевская: Бах искренне хотел видеть российских спортсменов на Олимпиаде

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 15 февраля. /ТАСС/. Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах искренне хотел видеть российских спортсменов на Олимпийских играх в Пхёнчхане. Об этом журналистам рассказала российская лыжница Анна Нечаевская, которая присутствовала на встрече с главой организации.

Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

© AP 2018

Разговор Баха с российскими спортсменами, которые выступают на Играх под олимпийским флагом, состоялась в среду. Сами спортсмены после встречи с президентом МОК и официальный представитель организации отмечали, что общение получилось очень откровенным, конструктивным и прошло в позитивном ключе.

«Мы были на встрече. Он [Бах] сказал, что рад видеть нас здесь, рад, что мы принимаем участие в Олимпиаде. Мне показалось, что он был искренним в своих словах, хотелось бы в это верить», — сказала Нечаевская, которая в четверг стала 10-й в гонке на 10 км.

«Все очень круто, я впервые на соревнованиях такого уровня. В том году я была на Универсиаде. Там я ощущала, что все прям “вау”, все классно, но, приехав сюда, ощущаю, что все во много раз круче», — отметила она.

На встрече с главой МОК присутствовали российские спортсмены, которые в среду были свободны от тренировок и соревнований.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости по теме

Трихичев из-за риска травмы не будет стартовать на ОИ

Трихичев из-за риска травмы не будет стартовать на ОИ

ПХЕНЧХАН, 15 фев — РИА Новости, Василий Конов-мл. Российский горнолыжник Павел Трихичев из-за риска усугубить травму локтя больше не будет выступать на Олимпиаде в Пхенчхане, заявила РИА Новости его партнер по сборной России Анастасия Силантьева.
Еще 7 новостей  

Их разлучил МОК, но любовь это только укрепило

Авербух: три олимпийские медали нам не отдадут

Роднина: очень обидно, такая же история была в Ванкувере

"В Сочи было лучше" - что не так на Олимпиаде в Пхёнчхане
Викторина
Какое место в медальном зачете заняла Объединенная команда на Играх-1992?