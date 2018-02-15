Казахстанская горнолыжница проехала гигантский слалом на ОИ-2018 хуже 16-летней спортсменки из Мадагаскара
На зимней Олимпиаде-2018 в Пхенчхане состоялись соревнования горнолыжниц в гигантском слаломе, передает корреспондент Vesti.kz.
Золотую медаль завоевала американская горнолыжница Микаэла Шиффрин.
По сумме двух попыток она показала результат две минуты 20,02 секунды. «Серебро» досталось норвежке Рагнхильд Мовинкель (отставание 0,39 секунды), «бронза» у итальянки Федерики Бриньоне (+0,46).
Единственная казахстанка, принимавшая участие в соревнованиях в данной дисциплине, Мария Григорова заняла 51-е место (+21,17). При этом быстрее нее трассу проехала 16-летняя представительница Мадагаскара — Миалитьяна Клерк стала 48-й (+18,98).
Добавим, что Шиффрин стала двукратной олимпийской чемпионкой. В активе 22-летней американки также «золото» в слаломе на Играх-2014 в Сочи.
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