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15 февраля 2018, 10:56 | Зимние | ТАСС

Тренеры Олюнина подали протест после его падения на ОИ, но он был отклонен

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 15 февраля. /ТАСС/. Представители олимпийских атлетов из России подали протест в Международную федерацию лыжного спорта (FIS) после падения сноубордиста Николая Олюнина, но он был отклонен. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Федерации сноуборда России.

«Был контакт с другим спортсменом. Насколько мне известно, наши тренеры подали протест, но он был отклонен», — сообщил собеседник агентства.

Олюнин упал в полуфинальном заезде сноуборд-кросса упал и получил травму, после чего не смог самостоятельно подняться.

Впоследствии у него был зафиксирован перелом ноги, спортсмен был отправлен в больницу.
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