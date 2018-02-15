Тренеры Олюнина подали протест после его падения на ОИ, но он был отклонен

«Был контакт с другим спортсменом. Насколько мне известно, наши тренеры подали протест, но он был отклонен», — сообщил собеседник агентства.

Олюнин упал в полуфинальном заезде сноуборд-кросса упал и получил травму, после чего не смог самостоятельно подняться.

Впоследствии у него был зафиксирован перелом ноги, спортсмен был отправлен в больницу.