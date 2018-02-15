Тренеры Олюнина подали протест после его падения на ОИ, но он был отклонен
ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 15 февраля. /ТАСС/. Представители олимпийских атлетов из России подали протест в Международную федерацию лыжного спорта (FIS) после падения сноубордиста Николая Олюнина, но он был отклонен. Об этом ТАСС сообщили в
пресс-службе Федерации сноуборда России.
«Был контакт с другим спортсменом. Насколько мне известно, наши тренеры подали протест, но он был отклонен», — сообщил собеседник агентства.
Олюнин упал в полуфинальном заезде
Впоследствии у него был зафиксирован перелом ноги, спортсмен был отправлен в больницу.
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