Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Летние игры в Пхёнчхане
1 Германия 8 2 3
2 Норвегия 5 7 4
14 Россия 0 1 4
весь медальный зачет
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/korea/news/32567347/
15 февраля 2018, 10:52 | Лыжный спорт | Sports.kz

«Подвели лыжи. Было обидно. Расстроилась, — это не то, чего я хотела». Анна Шевченко — о гонке на 10 километров Олимпиаде-2018

На зимних Олимпийских Играх состоялись соревнования по лыжным гонкам на 10 километров свободным стилем. Казахстан в гонке представили Елена Коломина (63-я), Валерия Тюленева (47-я) и Анна Шевченко (56-я), передает корреспондент Sports.kz. Для наших девушек это был уже третий старт на Играх в Южной Корее.

— Тяжело бежалось. Ну, трасса хорошо подготовлена, идеально все. Повезло с погодой. Думала сегодня: чего не хватает? Оказывается, — ветра.

Привыкли к сильному ветру здесь, а сегодня его даже не было. Наоборот, это даже хорошо, — отметила Елена Коломина, для которой это уже четвертая Олимпиада в карьере. — Немного подвели лыжи. Было обидно. В подъем я подтягивалась, а со спуска меня просто прошивали, как могли. Расстроилась, конечно, — это не то, чего я хотела, — призналась призер зимней Универсиады в Алматы Анна Шевченко.

* Подготовлено при поддержке Национального Олимпийского Комитета Казахстана, Генерального партнера Национальной сборной команды РК по зимним видам спорта на XXIII зимних Олимпийских Играх АО «ФНБ «Самрук-Казына» и Министерства культуры и спорта РК.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости по теме

Еще 7 новостей  
14 февраля

Станимир Стоилов: «Почему ставятся палки в колеса, когда команда идет вверху, мне непонятно»

«Кайрат» разгромлен венгерским клубом

Стали известны кандидаты на пост главного тренера сборной Казахстана
Викторина
Какое место в медальном зачете заняла Объединенная команда на Играх-1992?