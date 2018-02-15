«Подвели лыжи. Было обидно. Расстроилась, — это не то, чего я хотела». Анна Шевченко — о гонке на 10 километров Олимпиаде-2018
На зимних Олимпийских Играх состоялись соревнования по лыжным гонкам на 10 километров свободным стилем. Казахстан в гонке представили Елена Коломина (63-я), Валерия Тюленева (47-я) и Анна Шевченко (56-я), передает корреспондент Sports.kz. Для наших девушек это был уже третий старт на Играх в Южной Корее.
— Тяжело бежалось. Ну, трасса хорошо подготовлена, идеально все. Повезло с погодой. Думала сегодня: чего не хватает? Оказывается, — ветра.
Привыкли к сильному ветру здесь, а сегодня его даже не было. Наоборот, это даже хорошо, — отметила Елена Коломина, для которой это уже четвертая Олимпиада в карьере. — Немного подвели лыжи. Было обидно. В подъем я подтягивалась, а со спуска меня просто прошивали, как могли. Расстроилась, конечно, — это не то, чего я хотела, — призналась призер зимней Универсиады в Алматы Анна Шевченко.
* Подготовлено при поддержке Национального Олимпийского Комитета Казахстана, Генерального партнера Национальной сборной команды РК по зимним видам спорта на XXIII зимних Олимпийских Играх АО «ФНБ «Самрук-Казына» и Министерства культуры и спорта РК.
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