— Тяжело бежалось. Ну, трасса хорошо подготовлена, идеально все. Повезло с погодой. Думала сегодня: чего не хватает? Оказывается, — ветра.

Привыкли к сильному ветру здесь, а сегодня его даже не было. Наоборот, это даже хорошо, — отметила Елена Коломина, для которой это уже четвертая Олимпиада в карьере. — Немного подвели лыжи. Было обидно. В подъем я подтягивалась, а со спуска меня просто прошивали, как могли. Расстроилась, конечно, — это не то, чего я хотела, — призналась призер зимней Универсиады в Алматы Анна Шевченко.

* Подготовлено при поддержке Национального Олимпийского Комитета Казахстана, Генерального партнера Национальной сборной команды РК по зимним видам спорта на XXIII зимних Олимпийских Играх АО «ФНБ «Самрук-Казына» и Министерства культуры и спорта РК.