Авербух: Отсутствие опыта сыграло злую шутку с фигуристами Тарасовой и Морозовым на ОИ

«Можно сказать, что ребята — большие молодцы, делали все возможное, злую шутку сыграло отсутствие опыта борьбы за места на крупных турнирах. Неудачное выступление перед ними китайского дуэта открывало при чистом прокате нам дорогу к золоту. Тяжело попасть в голову к ребятам, может это на них и повлияло, сковало их. Можно сказать, что эти все ошибки из области психологии, а не из-за того, что ребята чего-то не умеют или плохо подготовлены, они готовы быть чемпионами», — считает Авербух.

Россияне Тарасова и Морозов заняли четвертое место в соревновании спортивных пар, Наталья Забияко и Александр Энберт показали седьмой результат, Кристина Астахова и Алексей Рогонов — 12-й. Победу, установив рекорд в произвольной программе, одержал дуэт Алены Савченко и Бруно Массо, представляющий Германию. Серебро завоевали китайцы Суй Вэньцзин и Хань Цун, бронзу — канадцы Меган Дюамель и Эрик Рэдфорд.

Эксперт отметил заслуженную победу дуэта из Германии. «Алена Савченко — великая фигуристка, которая после этой победы вошла в ранг легенд фигурного катания. Это абсолютно заслуженное золото по совокупности пяти Олимпиад и пяти побед на чемпионатах мира, при этом нельзя не отметить и ее партнера. Без толики везения здесь не обошлось, но у Алены в карьере было очень много моментов, когда ей не везло», — подчеркнул собеседник агентства.

Авербух видит хорошие перспективы у отечественных спортивных пар в следующем олимпийском цикле. «Пара Забияко и Энберта выступила для себя хорошо, их Олимпиада будет следующей. Это наша только третья пара, ребята набираются опыта, но перспективы у них хорошие, это очень успешное выступление, ребята хорошо откатали произвольную программу, думаю они должны быть довольны. Морозова и Тарасов безусловно должны кататься и следующий олимпийский цикл, биться за самые высокие места во всех соревнованиях», — заключил эксперт.

Фигуристы на Олимпиаде в Пхёнчхане разыграют еще три комплекта наград (мужское и женское одиночное катание, танцы на льду). Соревнования по фигурному катанию завершатся 23 февраля.