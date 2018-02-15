Норвежская лыжница Хага завоевала золото в гонке на 10 км свободным стилем на Олимпиаде
ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 15 февраля. /ТАСС/. Норвежская лыжница Рагниль Хага завоевала золотую медаль в гонке на 10 км свободным стилем на Олимпийских играх в южнокорейском Пхёнчхане. Она преодолела дистанцию за 25 минут 0,5 секунды.
Серебряным призером стала шведка Шарлотта Калла (отставание 20,3 секунды). Бронзу завоевали норвежка Марит Бьорген и финка Криста Пярмякоски (обе преодолели дистанцию за одинаковое время и отстали от победительницы на 31,9 секунды).
Россиянка Анастасия Седова стала восьмой (+1.07,3), Анна Нечаевская — 10-й (+1.24,3), Алиса Жамбалова — 17-й (+1.57,3).
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