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15 февраля 2018, 10:44 | Лыжный спорт | ТАСС

Норвежская лыжница Хага завоевала золото в гонке на 10 км свободным стилем на Олимпиаде

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 15 февраля. /ТАСС/. Норвежская лыжница Рагниль Хага завоевала золотую медаль в гонке на 10 км свободным стилем на Олимпийских играх в южнокорейском Пхёнчхане. Она преодолела дистанцию за 25 минут 0,5 секунды.

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Серебряным призером стала шведка Шарлотта Калла (отставание 20,3 секунды). Бронзу завоевали норвежка Марит Бьорген и финка Криста Пярмякоски (обе преодолели дистанцию за одинаковое время и отстали от победительницы на 31,9 секунды).

Россиянка Анастасия Седова стала восьмой (+1.07,3), Анна Нечаевская — 10-й (+1.24,3), Алиса Жамбалова — 17-й (+1.57,3).
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