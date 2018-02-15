Обзор дня: подготовились к Олимпиаде…
Сборная России уже не покажет стопроцентный результат в Пхенчхане, Артемий Панарин сделал нелогичный вывод, а Андрей Миронов опять пострадал
из-за агента-бездельника.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению мы не можем отобразить эту картинку.
Конечно, с точки зрения олимпийских перспектив сборная России совершенно ничего не потеряла. Мы же в курсе, каков регламент турнира. Но в Корею наша сборная приехала в статусе команды, которая не имеет права проигрывать, учитывая уровень соперников. Иначе ради чего три года гробили КХЛ и формировали базовый клуб? Если бы у нас осталась хорошая, конкурентоспособная лига, а не как сейчас, и в сборную набирали игроков со всех клубов, а не из двух, сыграли бы со Словакией как минимум не хуже. На 2:3 уж точно устроились бы. Так что теперь это поражение — позор нашего хоккея, который ничем не смыть. Оно означает, что мы все делали неправильно. И даже золотые медали не убедят в обратном.
Огорчило еще, что Олег Знарок так и не понял, что произошло. На
ТРАВМЫ
Два игрока уже не смогут помочь московскому «Динамо» в этом сезоне. Травмы Андрея Кутейкина и Дастина Бойда оказались слишком серьезными. Про Кутейкина известно давно, он при всем желании не мог восстановиться раньше времени. Но Бойд недавно играл с командой в хоккей с мячом. Бегал наравне со всеми. И умудрился сломаться. Ощутимые ли это потери? Без Бойда придется изменить первое звено, тренеру надо
ЛИФТ
Защитник Андрей Миронов вновь отправлен в АХЛ. Он так ни разу и не сыграл за «Колорадо» в последней командировке, а ночью уже выступал за «Сан-Антонио». Миронов никак не может закрепиться в НХЛ и это, пожалуй, главная неожиданность российского сезона в Северной Америке. Вроде бы, все делал правильно: приехал за океан сразу после окончания чемпионата мира, тренировался, решал бытовые вопросы, чтобы ничто не отвлекало его от работы, начиная с лагеря. И в начале сезона он регулярно играл в первой команде, даже съездил на вынесенные игры в Швецию. Но потом
Вероятно, в клубе перестраховываются. Есть шанс попасть в
ВЫВОДЫ
Артемий Панарин признался, что очень рад переходу в «Коламбус». И заверил, что играет сейчас лучше, чем в «Чикаго», точнее, более доволен своей игрой. Мол, в том клубе был Патрик Кейн, от которого зависело, как будет действовать звено, а у Джона Тортореллы он сам лидер и все решает. А на статистику не смотрите, предлагает Артемий.
Надо понимать, что когда российские энхаэловцы дают интервью, они не всегда
Боюсь, что Панарин теряет в этом сезоне гораздо больше, чем находит. Может быть, находясь внутри «Коламбуса», он просто не может это осознать?
АЛЕКСЕЙ ШЕВЧЕНКО
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