Обзор дня: подготовились к Олимпиаде…

Конечно, с точки зрения олимпийских перспектив сборная России совершенно ничего не потеряла. Мы же в курсе, каков регламент турнира. Но в Корею наша сборная приехала в статусе команды, которая не имеет права проигрывать, учитывая уровень соперников. Иначе ради чего три года гробили КХЛ и формировали базовый клуб? Если бы у нас осталась хорошая, конкурентоспособная лига, а не как сейчас, и в сборную набирали игроков со всех клубов, а не из двух, сыграли бы со Словакией как минимум не хуже. На 2:3 уж точно устроились бы. Так что теперь это поражение — позор нашего хоккея, который ничем не смыть. Оно означает, что мы все делали неправильно. И даже золотые медали не убедят в обратном.

Огорчило еще, что Олег Знарок так и не понял, что произошло. На пресс-конференции он не признал ни одной ошибки, скрывшись за пустыми фразами «я беру вину на себя» и «не обсуждаю игроков». Конечно, в следующих встречах все будет иначе. Но, кажется, только потому, что самим хоккеистам не захочется позориться.

ТРАВМЫ

Два игрока уже не смогут помочь московскому «Динамо» в этом сезоне. Травмы Андрея Кутейкина и Дастина Бойда оказались слишком серьезными. Про Кутейкина известно давно, он при всем желании не мог восстановиться раньше времени. Но Бойд недавно играл с командой в хоккей с мячом. Бегал наравне со всеми. И умудрился сломаться. Ощутимые ли это потери? Без Бойда придется изменить первое звено, тренеру надо что-то придумывать и риск ошибки повышается. А у «Динамо», напомним, впереди матч против «Спартака», который надо выигрывать, иначе клуб рискует не попасть в плей-офф, если «Северсталь» наберет три очка. Опасная ситуация.

ЛИФТ

Защитник Андрей Миронов вновь отправлен в АХЛ. Он так ни разу и не сыграл за «Колорадо» в последней командировке, а ночью уже выступал за «Сан-Антонио». Миронов никак не может закрепиться в НХЛ и это, пожалуй, главная неожиданность российского сезона в Северной Америке. Вроде бы, все делал правильно: приехал за океан сразу после окончания чемпионата мира, тренировался, решал бытовые вопросы, чтобы ничто не отвлекало его от работы, начиная с лагеря. И в начале сезона он регулярно играл в первой команде, даже съездил на вынесенные игры в Швецию. Но потом как-то резко потерял доверие, хотя не сказать, что у «Эвеланш» порядок в обороне.

Вероятно, в клубе перестраховываются. Есть шанс попасть в плей-офф, клуб долго шел в восьмерке, а сейчас около нее. Нет времени что-то объяснять новичкам, нужны проверенные люди. Но кажется, что наш хоккеист просто не угадал с агентом. Тот должен контролировать карьеру игрока, помогать, отрабатывать свои проценты, а ему не до Миронова — слишком много клиентов. Говорят, что Андрей уже на грани и собирается вернуться в Россию и забыть заокеанский кошмар. У него есть пункт в контракте, согласно которому он может не ехать в низшие лиги. Но Миронов им почему-то не пользуется. И агент не подсказывает.

ВЫВОДЫ

Артемий Панарин признался, что очень рад переходу в «Коламбус». И заверил, что играет сейчас лучше, чем в «Чикаго», точнее, более доволен своей игрой. Мол, в том клубе был Патрик Кейн, от которого зависело, как будет действовать звено, а у Джона Тортореллы он сам лидер и все решает. А на статистику не смотрите, предлагает Артемий.

Надо понимать, что когда российские энхаэловцы дают интервью, они не всегда по-настоящему честны и стараются соблюдать определенные правила, чтобы это не повредило карьере. Исключения есть, но редко. И даже с учетом этого слова Панарина читаешь с недоумением. Чему он рад? Тому, что находится в команде с довольно специфическим стилем, который ему совершенно не подходит? Как он может определять действия команды, если за весь период может ни разу не получить шайбу от партнеров? В чем удовольствие без конца метаться по чужой зоне и понимать, что даже если будешь открыт, то, скорее всего, тебя не увидят?

Боюсь, что Панарин теряет в этом сезоне гораздо больше, чем находит. Может быть, находясь внутри «Коламбуса», он просто не может это осознать?

АЛЕКСЕЙ ШЕВЧЕНКО