Даниил Дильман: Недавно получил травму. И вот — с травмой выступаю
Наш сноубордист не смог квалифицироваться в четвертьфинал на Олимпийских играх в Пхенчхане.
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Видимо, что-то случилось...
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— Говорят,
— Нет. Я сам далеко пролетел трамплин, мог пройти спокойно, но далеко приземлился, а соперник ускорился раньше и быстрее меня.
— Вы имеете в виду финиш. А до того?
— Старт нормально выкатил. Потом не скоординировал движения вовремя и маленько отстал. Упала скорость. Но не растерялся, начал догонять всех, практически удалось, но на финишной прямой совсем
— Возможно, вы уже поняли, почему не получилось?
— Конечно, подумал, что мог лучше сделать. У меня недавно была травма, и вот с травмой выступаю. Но пенять на колено не буду. Это все отговорки. Буду работать над собой, и делать лучше и лучше.
— Есть
— Есть
— Вы уже сказали себе: «Я молод, у меня впереди еще Игры?»
— Понятно, что молод. Конечно, я настроен выступать и готовиться лучше, чтобы показать высокие результаты.
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