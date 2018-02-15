Даниил Дильман: «Недавно получил травму. И вот — с травмой выступаю»

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— Говорят, борд-кросс — это лотерея. Вам и впрямь просто не повезло в одной восьмой?

— Нет. Я сам далеко пролетел трамплин, мог пройти спокойно, но далеко приземлился, а соперник ускорился раньше и быстрее меня.

— Вы имеете в виду финиш. А до того?

— Старт нормально выкатил. Потом не скоординировал движения вовремя и маленько отстал. Упала скорость. Но не растерялся, начал догонять всех, практически удалось, но на финишной прямой совсем чуть-чуть не хватило.

— Возможно, вы уже поняли, почему не получилось?

— Конечно, подумал, что мог лучше сделать. У меня недавно была травма, и вот с травмой выступаю. Но пенять на колено не буду. Это все отговорки. Буду работать над собой, и делать лучше и лучше.

— Есть какое-то отличие между выступлениями на этапах Кубка мира и на Олимпийских играх?

— Есть что-то такое. Олимпиада — мировое событие, проводится раз в четыре года. Соответственно, напряжение другое. Готовишься четыре года, может, маленько переволновался на старте.

— Вы уже сказали себе: «Я молод, у меня впереди еще Игры?»

— Понятно, что молод. Конечно, я настроен выступать и готовиться лучше, чтобы показать высокие результаты.