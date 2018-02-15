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15 февраля 2018, 10:13 | Фигурное катание | ТАСС

Канадская пара фигуристов Дюамель и Рэдфорд рады завершить карьеру олимпийской бронзой

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 15 февраля. /ТАСС/. Канадские фигуристы Меган Дюамель и Эрик Рэдфорд рады завершить карьеру бронзовыми медалями Олимпийских игр в Пхёнчхане. Об этом на пресс-конференции заявила Дюамель.

В четверг в соревнованиях спортивных пар победу одержали немецкие фигуристы Алена Савченко и Бруно Массо. Серебро завоевали китайцы Суй Вэньцзин и Хань Цун, бронзу — 32-летняя Дюамель и 33-летний Рэдфорд. Канадцы выступали в паре с 2010 года. В командных соревнованиях они выиграли золото в Пхёнчхане и серебро на Играх-2014 в Сочи.

«Я прокрутила в голове все восемь лет, что мы работали вместе и поняла — мы сделали все, что было в наших силах. Я чувствую себя состоявшимся человеком, в спорте я добилась всего, чего хотела. Мы очень рады, что наши выступления закончились олимпийской медалью, иначе мы бы с горечью вспоминали наш уход из спорта», — сказала Дюамель.

Дюамель и Рэдфорд являются двукратными чемпионами мира (2015, 2016) и дважды бронзовыми призерами (2013, 2014) мирового первенства в парном катании.
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