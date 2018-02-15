Олюнин получил перелом ноги в полуфинальном заезде в борд-кроссе на ОИ-2018

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Полуфинал с участием россиянина прошел в четверг. Он получил травму во время прохождения дистанции. Олюнин после падения не смог подняться сам, он покинул трассу на носилках и был отправлен в больницу.

«У Олюнина перелом ноги», — сообщили журналистам в тренерском штабе сборной России.