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15 февраля 2018, 10:07 | Зимние | Р-Спорт

Олюнин получил перелом ноги в полуфинальном заезде в борд-кроссе на ОИ-2018

ПХЕНЧХАН, 15 фев — РИА Новости, Ильдар Сатдинов. Российский сноубордист Николай Олюнин получил перелом ноги во время полуфинального заезда в борд-кроссе на Олимпийских играх в Пхенчхане.

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© РИА "Новости"

Полуфинал с участием россиянина прошел в четверг. Он получил травму во время прохождения дистанции. Олюнин после падения не смог подняться сам, он покинул трассу на носилках и был отправлен в больницу.

«У Олюнина перелом ноги», — сообщили журналистам в тренерском штабе сборной России.

© Ньюстюб
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