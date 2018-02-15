Олюнин получил перелом ноги в полуфинальном заезде в борд-кроссе на ОИ-2018
ПХЕНЧХАН, 15 фев — РИА Новости, Ильдар Сатдинов. Российский сноубордист Николай Олюнин получил перелом ноги во время полуфинального заезда в
борд-кроссе на Олимпийских играх в Пхенчхане.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению мы не можем отобразить эту картинку.
Полуфинал с участием россиянина прошел в четверг. Он получил травму во время прохождения дистанции. Олюнин после падения не смог подняться сам, он покинул трассу на носилках и был отправлен в больницу.
«У Олюнина перелом ноги», — сообщили журналистам в тренерском штабе сборной России.
© Ньюстюб
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter