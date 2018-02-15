Российская хоккеистка Лихачева дебютирует на Олимпийских играх в матче с финками
КАННЫН, 15 фев — РИА Новости, Семен Галькевич. Нападающий сборной России Екатерина Лихачева дебютирует на Олимпийских играх в матче против команды Финляндии.
Женская сборная России в четверг проведет последний матч группового этапа Олимпиады в Пхенчхане — против команды Финляндии. Начало игры в 10:40 мск. Ранее россиянки со счетом 0:5 уступили командам Канады и США.
19-летняя Лихачева была внесена в заявку сборной России в последний момент, в связи с тем, что защитник Анастасия Чистякова по состоянию здоровья не смогла принять участие в Олимпиаде.
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