Российская хоккеистка Лихачева дебютирует на Олимпийских играх в матче с финками

Женская сборная России в четверг проведет последний матч группового этапа Олимпиады в Пхенчхане — против команды Финляндии. Начало игры в 10:40 мск. Ранее россиянки со счетом 0:5 уступили командам Канады и США.

19-летняя Лихачева была внесена в заявку сборной России в последний момент, в связи с тем, что защитник Анастасия Чистякова по состоянию здоровья не смогла принять участие в Олимпиаде.