Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Летние игры в Пхёнчхане
1 Германия 8 2 3
2 Норвегия 5 7 4
14 Россия 0 1 4
весь медальный зачет
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/korea/news/32566637/
15 февраля 2018, 10:08 | Хоккей | Р-Спорт

Российская хоккеистка Лихачева дебютирует на Олимпийских играх в матче с финками

КАННЫН, 15 фев — РИА Новости, Семен Галькевич. Нападающий сборной России Екатерина Лихачева дебютирует на Олимпийских играх в матче против команды Финляндии.

Женская сборная России в четверг проведет последний матч группового этапа Олимпиады в Пхенчхане — против команды Финляндии. Начало игры в 10:40 мск. Ранее россиянки со счетом 0:5 уступили командам Канады и США.

19-летняя Лихачева была внесена в заявку сборной России в последний момент, в связи с тем, что защитник Анастасия Чистякова по состоянию здоровья не смогла принять участие в Олимпиаде.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Хоккей

Еще 7 новостей   Все новости

Российская спортсменка, которую на ОИ сравнивают с Анджелиной Джоли и Меган Фокс. Фото

Шедевры пишутся кровью: как фигуристка Медведева стала героем России

Исинбаева родила сына

Российским хоккеистам не дают попробовать игровой лед на ОИ
Викторина
Какое место в медальном зачете заняла Объединенная команда на Играх-1992?