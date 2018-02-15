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15 февраля 2018, 9:47 | Фигурное катание | ТАСС

Фигуристка Савченко призналась, что на протяжении всей карьеры верила в победу на ОИ

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 15 февраля. /ТАСС/. Фигуристка Алена Савченко заявила, что она на протяжении всей своей карьеры верила в победу на Олимпийских играх. Об этом она рассказала на пресс-конференции после соревнований спортивных пар на Играх в Пхёнчхане.

Фигуристы Алена Савченко и Бруно Массо, представляющие Германию, завоевали золото в соревнованиях спортивных пар. Для 34-летней Савченко эта Олимпиада стала пятой в карьере, фигуристка сменила спортивное гражданство на немецкое в 2004 году, до этого она выступала за Украину. На Олимпиадах в Ванкувере и Сочи она становилась бронзовым призером в паре с Робином Шолковы.

«Если бы я не верила в то, чем я занимаюсь, я бы этим не занималась. Когда я предложила Бруно создать пару, я верила в то, что придет этот момент. Хотя до сих пор не могу поверить, что моя мечта сбылась», — сказала Савченко.

«Никогда не сдаваться», для меня эти слова значат все, — продолжила Савченко. — Я никогда не сдаюсь и всю жизнь борюсь до конца. Я рада, что мы можем выступать за Германию, эта страна нас приняла и во всем поддерживала.

Для Массо эта Олимпиада стала первой в карьере. Он должен был выступить в Сочи, однако его партнерша Дарья Попова не имела французского гражданства, в итоге пара не была допущена к соревнованиям. После этого Массо сменил федерацию, а в 2015 году начал выступать в паре с Савченко за Германию.

«Из-за глупых проблем с документами я не смог выступить в Сочи, это сделало меня сильнее. Сегодня я стал чемпионом, возможно, именно потому, что не смог принять участие в Играх четыре года назад», — сказал он.
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