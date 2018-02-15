Траньков: Эта программа Тарасовой и Морозова никогда не тянула на золото
Олимпийский чемпион Максим Траньков не удивлён результатом Тарасовой и Морозова в соревнованиях пар. Он призывает их делать умные программы.
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Видимо, что-то случилось...
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— Сегодня победила Алёна Савченко. Видимо, есть
— Не знаю. Если бы китайцы не прыгали одинарные прыжки в каскадах, то отставание было бы минимальным. Так что сегодня китайцы могли быть выше, но Алёна откатала программу как никогда хорошо. Ошибка в короткой программе сыграла немецкой паре на руку. Их совсем не тяготила близость медали. Нужно было догонять, а догонять чуть легче. Первый стартовый номер, опять же, удобный, выходишь сразу же после разминки.
Здесь сыграл свою роль опыт Алёны. Она передала свою уверенность Бруно, и всё сложилось: великолепное катание и грамотно поставленная программа. По правилам, которые сейчас существуют, можно за первые две минуты сделать все сложные элементы, а дальше заниматься только очарованием публики и судей прекрасной постановкой. Я ещё в начале сезона говорил, что для этой программы выбрана очень хорошая стратегия. Ребята делают пять сложных элементов за минуту и 50 секунд, а потом наслаждаются катанием. У них прекрасные силовые элементы, поддержки. Эта программа заставляет зрителей впадать в некий транс. Поэтому победа — заслуженная.
— Рекордные баллы им дали по делу?
— Это же их собственный мировой рекорд, который они сами улучшили. Не знаю, насколько по делу или нет, я не судья. Не представляю, из чего состоят компоненты, но то, что это было чемпионское катание, абсолютно точно.
— Что случилось с нашими ребятами?
— Просто это молодость и последний стартовый номер. Как
— То, что получился двойной прыжок, а не бабочка или тройной,
— Вопрос к тренерскому штабу и Евгении. Такое бывает:
— Но ведь выброс нормально начался…
— Приземления не было. Начинаться может, как угодно. Элементы состоят не только из начала, ещё есть выезды.
— Что вы можете посоветовать ребятам, чтобы им справиться психологически? Медаль, казалось, была в кармане.
— Медаль никогда не была у них в кармане. Победитель в соревнованиях выявляется по сумме двух программ. Ещё вчера я несколько раз говорил, что ничего ещё не решено. Все соперники ребят — опытные спортсмены, за исключением китайцев. Хотя они уже действующие чемпионы мира. Женя с Вовой
Будут Олимпийские игры в Китае. Главное, продолжать работать и делать умные поставки. Я много раз говорил, что их произвольная программа не тянет на олимпийское золото. Это сугубо моё мнение и тех людей, с которыми я общаюсь. Татьяны Анатольевны Тарасовой, например, и других специалистов. Не самое правильное решение взять такую музыку, темповой образ, потому что набирать компоненты с такой музыкой очень сложно. Практически невозможно.
— Будь здесь Ксения Столбова и Фёдор Климов,
— Я очень не люблю сослагательное наклонение и вот это «если бы». Здесь были Тарасова и Морозов, Забияко и Энберт и Астахова и Роганов. Всё, что они смогли показать, то и показали.
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