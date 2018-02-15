Француз Пьер Вольтье завоевал золото в сноуборд-кроссе на Олимпиаде

ПХЕНЧХАН, 15 фев — РИА Новости, Василий Конов-мл. Российский горнолыжник Павел Трихичев из-за риска усугубить травму локтя больше не будет выступать на Олимпиаде в Пхенчхане, заявила РИА Новости его партнер по сборной России Анастасия Силантьева.