Француз Пьер Вольтье завоевал золото в сноуборд-кроссе на Олимпиаде
ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 15 февраля. /ТАСС/. Француз Пьер Вольтье завоевал золотую медаль в
сноуборд-кроссе на Олимпийских играх в южнокорейском Пхёнчхане.
Серебряным призером стал австралиец Джаррид Хьюз. Бронзу завоевал испанец Регино Эрнандес.
Россиянин Николай Олюнин получил травму колена в полуфинальном заезде и не смог финишировать. Даниил Дильман завершил выступление на стадии 1/8 финала.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter