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Об этом сообщает специальный корреспондент «СЭ» Владимир ИВАНОВ.

Олюнин после падения не смог покинуть трассу самостоятельно и был отбуксирован на специальных санях.

Главный тренер сборной России по сноуборду Денис Тихомиров заявил «СЭ», что серебряный призер Олимпиады в Сочи выступал в Пхенчхане с травмой колена и именно это повреждение не позволило Олюнину завершить соревнования на Играх-2018.