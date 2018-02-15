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15 февраля 2018, 9:26 | Лыжный спорт | Р-Спорт

Стал известен состав российских лыжников на индивидуальную гонку на ОИ-2018

ПХЕНЧХАН, 15 фев — РИА Новости, Сергей Смышляев. Российские лыжники Денис Спицов, Алексей Виценко, Андрей Мельниченко и Андрей Ларьков примут участие в индивидуальной гонке на 15 км в рамках Олимпийских игр в Пхенчхане, заявила РИА Новости президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе.

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© РИА "Новости"

Индивидуальная гонка свободным стилем с раздельным стартом у мужчин пройдет 16 февраля.

«Индивидуальную гонку побегут те же спортсмены, что принимали участие в скиатлоне. Это Спицов, Мельниченко, Виценко и Ларьков», — заявила Вяльбе.
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