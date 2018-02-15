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15 февраля 2018, 9:21 | Лыжный спорт | Р-Спорт

Американская горнолыжница Шиффрин победила в гигантском слаломе на ОИ-2018

ПХЕНЧХАН, 15 фев — РИА Новости. Американская горнолыжница Микаэла Шиффрин завоевала золотую медаль в гигантском слаломе на Олимпийских играх в Пхенчхане.

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По сумме двух попыток Шиффрин показала результат 2 минуты 20,02 секунды. Серебро досталось норвежке Рагнхильд Мовинкель (отставание — 0,39 секунды). Бронза у итальянки Федерики Бриньоне (+0,46).

Шиффрин стала двукратной олимпийской чемпионкой. В активе 22-летней американки также золото в слаломе на Играх в Сочи.
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