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15 февраля 2018, 9:20 | Фигурное катание | Спорт-Экспресс

«Они просто еще сырые!» Татьяна Тарасова — о неудаче фигуристов

Известный российский тренер считает, что пара не готова к победам.

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Известный тренер Татьяна Тарасова рассказала о причинах неудачи российских фигуристов Евгении Тарасовой и Владимира Морозова. Пара заняла четвертое место и осталась без медалей на Олимпийских играх-2018. Тарасова добавила, что спортсмены еще не готовы к большим победам.

— В чем главная причина этого четвертого места?

— Причина в катании.

— Максим Траньков сказал, что была неудачная произвольная программа. На ваш взгляд, ошиблись ли ребята в выборе музыки?

— Это не они выбирают музыку. Дело все было не в музыке. Музыка не имеет уже никакого отношения, когда ты подходишь к Олимпийским играм. Они просто еще сырые для такой большой победы. Вот и все. Они еще не разносторонние, но они будут такими, когда они пройдут такой путь, как прошла Алена Савченко. Сегодня они должны были исполнить свои технические элементы, которые они умеют делать, но сегодня не сложилось. Мне очень жаль, что они не принимали участие в командном первенстве. Если бы они в нем принимали участие, то мы бы имели возможность бороться за золото. (Дмитрий ЗЕЛЕНОВ).
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МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Российским фигуристам Евгении Тарасовой и Владимиру Морозову на Олимпиаде не хватило опыта борьбы за высокие места на крупных соревнованиях для того, чтобы завоевать медаль Игр-2018. Такое мнение ТАСС высказал призер Олимпиады-2002, чемпион мира и Европы в парном катании Илья Авербух.
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