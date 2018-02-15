Чилийский горнолыжник обошел казахстанца в скоростном спуске на Олимпиаде-2018

Золотую медаль в этой дисциплине завоевал норвежский горнолыжник Аксель Лунд Свиндал. В сумме двух попыток он показал время минута 40, 25 секунды. «Серебро» взял еще один норвежец Хьетиль Янсруд (+0,12), а «бронзу» — швейцарец Беат Фойц (+0,18).

Таким образом, Свиндал стал самым возрастным чемпионом Игр в истории горнолыжного спорта, завоевав золотую медаль в 35 лет. Всего для норвежца это второе олимпийское «золото» и четвертая медаль в карьере.

Казахстан в этом виде представлял Игорь Закурдаев, который стал 39-м, проиграв победителю 4,76 секунды. Причем 31-летнего казахстанского горнолыжника обошел 23-летний представитель Чили Хенрик фон Аппен (34-й, +3,77), который на Сочи-2014 дебютировал на зимних Олимпийских играх.