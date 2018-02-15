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15 февраля 2018, 9:15 | Лыжный спорт | Vesti.kz

Чилийский горнолыжник обошел казахстанца в скоростном спуске на Олимпиаде-2018

На зимних Олимпийских игр-2018 в Пхенчхане завершились соревнования у горнолыжников в скоростном спуске, передает корреспондент Vesti.kz.

Золотую медаль в этой дисциплине завоевал норвежский горнолыжник Аксель Лунд Свиндал. В сумме двух попыток он показал время минута 40, 25 секунды. «Серебро» взял еще один норвежец Хьетиль Янсруд (+0,12), а «бронзу» — швейцарец Беат Фойц (+0,18).

Таким образом, Свиндал стал самым возрастным чемпионом Игр в истории горнолыжного спорта, завоевав золотую медаль в 35 лет. Всего для норвежца это второе олимпийское «золото» и четвертая медаль в карьере.

Казахстан в этом виде представлял Игорь Закурдаев, который стал 39-м, проиграв победителю 4,76 секунды. Причем 31-летнего казахстанского горнолыжника обошел 23-летний представитель Чили Хенрик фон Аппен (34-й, +3,77), который на Сочи-2014 дебютировал на зимних Олимпийских играх.
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