Панарин: Понятно, что россияне сильнее Словакии. В серии бы они нас не победили

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— Вы смотрели матч россиян со Словакией (2:3)?

— Нет, я спал. Видел только нарезку лучших моментов. Как слышал, наши по игре неплохо выступали. Наверное, нервничали. Но думаю, все нормально будет.

— Давит, что от российской команды ждут только золота?

— Конечно, тут есть дополнительное давление. Люди должны это понять. Хотя поздно, конечно — все уже началось. Но надеюсь, что ребята будут играть в хоккей, не думать ни о чем плохом. И все получится.

— Такие поражения на старте Олимпиады могут сплотить команду?

— В любом случае — да. Но это ни о чем не говорит. Вы вспомните, как на молодежном чемпионате мира в 2011 году мы тоже много проигрывали. А в итоге получилось золото.

— Тогда «фартожопость» была. Помните термин?

— Слабые только так говорят, со стороны, что нам просто повезло. Но медаль есть.

— За новостями о российской сборной следите?

— Ну так, видел, что Мозякина поставили в первое звено. Но сейчас буду смотреть Олимпиаду. Потратил чуть-чуть денег. Купил доступ к российскому телевидению на три месяца. Время бы найти — матчи идут каждый день.

— Согласитесь, что Словакия удивила. Там ведь игроки из местных лиг. Они что, лучше КХЛ?

— Да зачем сравнивать? Я читал одно интервью — там словак говорил: конечно, русские переиграли бы нас в серии. Понятное дело, что Россия сильней. Но это одна встреча. Можно один гол случайно забить и встать в оборону.

Да, на Олимпиаде по-другому получилось. Но всякое бывает в одном матче. Это же не плей-офф до четырех побед.

— Вам понравилась форма ОАР?

— Мне лично — не особо. Но вроде нормально.

— Другие виды спорта вам интересны?

— Смотрел фигурное катание. Там молодой парень падал несколько раз. Я там чуть не заплакал. Не представляю, как он с этим психологическим стрессом справляется. Весь мир на тебя смотрит, надо побеждать… Это очень тяжело.

— Сами чем-то занимаетесь?

— Только на санках с горки могу слететь.

— Наши бронзу взяли в керлинге.

— Говорят, там есть очень симпатичная девушка. Вообще это вид спорта для молодых и красивых, — улыбается Панарин.