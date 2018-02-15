Панарин: Понятно, что россияне сильнее Словакии. В серии бы они нас не победили
Форвард «Коламбуса» Артемий Панарин после дал интервью корреспонденту «Советского спорта» в Торонто, поговорив об Олимпиаде.
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Видимо, что-то случилось...
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— Вы смотрели матч россиян со Словакией (2:3)?
— Нет, я спал. Видел только нарезку лучших моментов. Как слышал, наши по игре неплохо выступали. Наверное, нервничали. Но думаю, все нормально будет.
— Давит, что от российской команды ждут только золота?
— Конечно, тут есть дополнительное давление. Люди должны это понять. Хотя поздно, конечно — все уже началось. Но надеюсь, что ребята будут играть в хоккей, не думать ни о чем плохом. И все получится.
— Такие поражения на старте Олимпиады могут сплотить команду?
— В любом случае — да. Но это ни о чем не говорит. Вы вспомните, как на молодежном чемпионате мира в 2011 году мы тоже много проигрывали. А в итоге получилось золото.
— Тогда «фартожопость» была. Помните термин?
— Слабые только так говорят, со стороны, что нам просто повезло. Но медаль есть.
— За новостями о российской сборной следите?
— Ну так, видел, что Мозякина поставили в первое звено. Но сейчас буду смотреть Олимпиаду. Потратил
— Согласитесь, что Словакия удивила. Там ведь игроки из местных лиг. Они что, лучше КХЛ?
— Да зачем сравнивать? Я читал одно интервью — там словак говорил: конечно, русские переиграли бы нас в серии. Понятное дело, что Россия сильней. Но это одна встреча. Можно один гол случайно забить и встать в оборону.
Да, на Олимпиаде
— Вам понравилась форма ОАР?
— Мне лично — не особо. Но вроде нормально.
— Другие виды спорта вам интересны?
— Смотрел фигурное катание. Там молодой парень падал несколько раз. Я там чуть не заплакал. Не представляю, как он с этим психологическим стрессом справляется. Весь мир на тебя смотрит, надо побеждать… Это очень тяжело.
— Сами
— Только на санках с горки могу слететь.
— Наши бронзу взяли в керлинге.
— Говорят, там есть очень симпатичная девушка. Вообще это вид спорта для молодых и красивых, — улыбается Панарин.
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