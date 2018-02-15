Сноубордист Олюнин не смог завершить полуфинальный заезд на ОИ из-за травмы колена
ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 15 февраля. /ТАСС/. Российский сноубордист Николай Олюнин получил травму во время полуфинального заезда в
сноуборд-кроссе на Олимпийских играх в южнокорейском Пхёнчхане.
Россиянин упал, ему понадобилась медицинская помощь. Олюнин квалифицировался в малый финал, однако не смог в нем выступить.
«Олюнин получил травму колена», — сказал ТАСС президент Федерации сноуборда России Денис Тихомиров.
Олюнин является серебряным призером Олимпиады в Сочи в
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