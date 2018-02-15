Сборная Финляндии по хоккею победила немцев на групповом этапе Олимпиады
ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 15 февраля. /ТАСС/. Хоккеисты сборной Финляндии победили команду Германии со счетом 5:2 в матче группового этапа Олимпийских игр в Пхёнчхане.
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Шайбы в составе победителей забросили Сами Лепистё (4-я минута), Мика Пюёряля (16), Ээли Толванен (38), Лассе Кукконен (39) и Йоонас Кемппайнен (53). У немцев заброшенными шайбами отметились Брукс Мацек (9) и Франк Хёрдлер (42).
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