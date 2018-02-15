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15 февраля 2018, 9:11 | Хоккей | ТАСС

Сборная Финляндии по хоккею победила немцев на групповом этапе Олимпиады

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 15 февраля. /ТАСС/. Хоккеисты сборной Финляндии победили команду Германии со счетом 5:2 в матче группового этапа Олимпийских игр в Пхёнчхане.

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© РИА "Новости"

Шайбы в составе победителей забросили Сами Лепистё (4-я минута), Мика Пюёряля (16), Ээли Толванен (38), Лассе Кукконен (39) и Йоонас Кемппайнен (53). У немцев заброшенными шайбами отметились Брукс Мацек (9) и Франк Хёрдлер (42).

Национальная хоккейная лига (НХЛ) не стала приостанавливать регулярный чемпионат на время олимпийского турнира, поэтому спортсмены из НХЛ не выступают на Играх. Лига с 1998 года делала паузу в чемпионате на время Олимпиады.

В группе C вместе с финнами и немцами выступают сборные Норвегии и Швеции. Команда олимпийских атлетов из России входит в группу В вместе со словаками, словенцами и американцами. В своем первом матче в рамках группового этапа в четверг российские хоккеисты проиграли сборной Словакии (2:3).

В мужском олимпийском хоккейном турнире принимает участие 12 команд, которые разбиты на три группы. Все команды выходят в плей-офф турнира. Победители групп и лучшая сборная из числа занявших вторые места начнут борьбу в плей-офф со стадии четвертьфинала, остальные команды должны будут провести дополнительную встречу. Финал турнира пройдет в день закрытия Олимпиады 25 февраля.
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15 Февраля, 06:10 Группа C
Финляндия 5:2
(0:0, 0:0, 0:0)
Германия
Вратари
Судьи

Хоккей

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