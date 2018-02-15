Сборная Финляндии по хоккею победила немцев на групповом этапе Олимпиады

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Шайбы в составе победителей забросили Сами Лепистё (4-я минута), Мика Пюёряля (16), Ээли Толванен (38), Лассе Кукконен (39) и Йоонас Кемппайнен (53). У немцев заброшенными шайбами отметились Брукс Мацек (9) и Франк Хёрдлер (42).

Национальная хоккейная лига (НХЛ) не стала приостанавливать регулярный чемпионат на время олимпийского турнира, поэтому спортсмены из НХЛ не выступают на Играх. Лига с 1998 года делала паузу в чемпионате на время Олимпиады.

В группе C вместе с финнами и немцами выступают сборные Норвегии и Швеции. Команда олимпийских атлетов из России входит в группу В вместе со словаками, словенцами и американцами. В своем первом матче в рамках группового этапа в четверг российские хоккеисты проиграли сборной Словакии (2:3).