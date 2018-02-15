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15 февраля 2018, 9:05 | Хоккей | Чемпионат.com

Американки и канадки устроили массовую потасовку на последней секунде матча ОИ

Женская сборная Канады одержала победу в заключительном матче группового раунда Олимпийских игр, обыграв команду США со счётом 2:1.

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© РИА "Новости"

На последней секунде игры у ворот сборной Канады завязалась массовая потасовка, по итогам которой канадка Мари-Филип Пулен получила двухминутный штраф за грубость, а Моник Ламорье-Морандо — четырёхминутный.

Сборная Канады выиграла группу А и в полуфинале встретится с победителем пары Россия — Швейцария. Соперник США определится в матче между Финляндией и Швецией.
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