Американки и канадки устроили массовую потасовку на последней секунде матча ОИ
Женская сборная Канады одержала победу в заключительном матче группового раунда Олимпийских игр, обыграв команду США со счётом 2:1.
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На последней секунде игры у ворот сборной Канады завязалась массовая потасовка, по итогам которой канадка
Сборная Канады выиграла группу А и в полуфинале встретится с победителем пары Россия — Швейцария. Соперник США определится в матче между Финляндией и Швецией.
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