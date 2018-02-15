Американки и канадки устроили массовую потасовку на последней секунде матча ОИ

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На последней секунде игры у ворот сборной Канады завязалась массовая потасовка, по итогам которой канадка Мари-Филип Пулен получила двухминутный штраф за грубость, а Моник Ламорье-Морандо — четырёхминутный.

Сборная Канады выиграла группу А и в полуфинале встретится с победителем пары Россия — Швейцария. Соперник США определится в матче между Финляндией и Швецией.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">decidedly *not* a friendly. <a href="https://t.co/K5Hxw6eOth">pic.twitter.com/K5Hxw6eOth</a></p>— Blinnter Games (@NHLBlinn) <a href="https://twitter.com/NHLBlinn/status/964008543002202112?ref_src=twsrc%5Etfw">15 февраля 2018 г.</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>