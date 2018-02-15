Канадский форвард Вей рекомендует всем североамериканцам приезжать в ХК «Барыс»
КАННЫН, 15 фев — РИА Новости, Семён Галькевич. Форвард сборной Канады Линден Вей заявил РИА Новости, что получил удовольствие от сезона в КХЛ и рекомендует всем североамериканцам приезжать в астанинский «Барыс».
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Вей занимает четвертое место в списке лучших бомбардиров текущего сезона КХЛ, набрав 52 (17 голов и 35 передач) очка в 50 матчах. «Барыс» 18 января расторг контракт с игроком, и хоккеист в тот же день подписал соглашение со швейцарским «Цюрихом».
«Это был хороший сезон в КХЛ, я получил удовольствие. Жаль, что вторая половина сезона нам не удалась, и “Барыс” так рано потерял шансы на
«Слухи о том, что я ушел из “Барыса”, потому что отказался играть за сборную Казахстана — это, конечно, неправда.
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