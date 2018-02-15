Канадский форвард Вей рекомендует всем североамериканцам приезжать в ХК «Барыс»

Вей занимает четвертое место в списке лучших бомбардиров текущего сезона КХЛ, набрав 52 (17 голов и 35 передач) очка в 50 матчах. «Барыс» 18 января расторг контракт с игроком, и хоккеист в тот же день подписал соглашение со швейцарским «Цюрихом».

«Это был хороший сезон в КХЛ, я получил удовольствие. Жаль, что вторая половина сезона нам не удалась, и “Барыс” так рано потерял шансы на плей-офф. Я списал бы случившееся на травмы и усталость. В Астане мне понравилось, определенно я рекомендовал бы всем североамериканцам приезжать в “Барыс”. Сам о возвращении не думаю, все мысли об Олимпиаде. Честно, не знаю, что будет дальше, сначала посмотрим, как удастся закончить сезон в Швейцарии», — сказал Вей РИА Новости.