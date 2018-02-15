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15 февраля 2018, 8:34 | Хоккей | Р-Спорт

Канадский форвард Вей рекомендует всем североамериканцам приезжать в ХК «Барыс»

КАННЫН, 15 фев — РИА Новости, Семён Галькевич. Форвард сборной Канады Линден Вей заявил РИА Новости, что получил удовольствие от сезона в КХЛ и рекомендует всем североамериканцам приезжать в астанинский «Барыс».

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© РИА "Новости"

Вей занимает четвертое место в списке лучших бомбардиров текущего сезона КХЛ, набрав 52 (17 голов и 35 передач) очка в 50 матчах. «Барыс» 18 января расторг контракт с игроком, и хоккеист в тот же день подписал соглашение со швейцарским «Цюрихом».

«Это был хороший сезон в КХЛ, я получил удовольствие. Жаль, что вторая половина сезона нам не удалась, и “Барыс” так рано потерял шансы на плей-офф. Я списал бы случившееся на травмы и усталость. В Астане мне понравилось, определенно я рекомендовал бы всем североамериканцам приезжать в “Барыс”. Сам о возвращении не думаю, все мысли об Олимпиаде. Честно, не знаю, что будет дальше, сначала посмотрим, как удастся закончить сезон в Швейцарии», — сказал Вей РИА Новости.

«Слухи о том, что я ушел из “Барыса”, потому что отказался играть за сборную Казахстана — это, конечно, неправда. Во-первых, я сразу же говорил, когда приехал, что сначала надо провести в Казахстане пару лет, прежде чем принять такое решение. Во-вторых, сейчас у меня был шанс сыграть за свою страну на Олимпиаде, и я не мог его упустить. Думаю, это любой понимает. Как вышло, так вышло, я двигаюсь дальше», — отметил Вей.
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Хоккей

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