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15 февраля 2018, 9:07 | Фигурное катание | Р-Спорт

Фигурист Морозов: Были готовы к Олимпиаде хорошо, просто так вышло

КАННЫН, 15 фев — РИА Новости, Андрей Симоненко. Российский фигурист Владимир Морозов, в спортивной паре с Евгенией Тарасовой занявший четвертое место на Олимпийских играх в Пхенчхане, сказал, что он и его партнерша были готовы к выступлению, причин срыва в произвольной программе он не знает.

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© РИА "Новости"

Тарасова и Морозов шли вторыми после короткой программы в парном катании, но в произвольном прокате допустили несколько ошибок и заняли итоговое четвертое место. Победу одержали немцы Алена Савченко/Брюно Массо, вторыми стали китайцы Суй Вэньцзин/Хань Цун, третьими — канадцы Меган Дюамель/Эрик Рэдфорд.

«Нервы, накал большой, приехали сильные пары. Мы были готовы хорошо, но просто так вышло, — сказал Морозов журналистам. — Как откатали конкуренты, мы не знали — никогда не смотрим, даже в записи».

По словам фигуриста, лед не мог повлиять на качество проката. «Выбирать не приходится, последний стартовый (номер), две группы откатали до нас, лед уже был, конечно, не первой свежести, но это не повлияло», — сказал он.

Ошибка на выбросе, как считает Морозов, является необъяснимой. «Выброс у нас самый любимый элемент, самый стабильный. Не знаю, почему так получилось. Что получилось, то получилось», — констатировал спортсмен.

«Надо пару дней прийти в себя, — сказал он, отвечая на вопрос, какие выводы из выступления сделает. — Утешать не надо ни нас, никого. Справимся, переживем. Бывает».
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