«Вся страна ждала успеха, а они показали такой печальный результат»

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Александр Гуськов, Александр Кожевников, Александр Пашков, Виталий Прохоров иЛеонид Вайсфельд поделились мнениями о стартовой игре сборной России на Олимпийских Играх — 2018 с командой Словакии, которой проиграла со счётом 2:3.

«Россия не бросила играть при 2:0, а словакам повезло с рикошетами»

Заслуженный мастер спорта, эксперт КХЛ ТВ Александр Гуськов призывает не унывать после поражения от Словакии.

«Во-первых, хочу сказать, что при счёте 2:0 команда не бросила играть, как многим показалось. Это не говорит о том, что мы повели в счёте и расслабились. Никто не расслаблялся. Мы пропустили голевую контратаку и дали словакам шанс почувствовать игру. В начале встречи у них не было ни единого шанса. Мы доминировали и владели инициативой. Забросили две шайбы, но если ты даёшь глоток воздуха любой команде, то у неё появляются дополнительные силы и, самое главное, вера. Вот словаки после первого гола поверили, что могут играть с Россией. Где-то им повезло с рикошетами в двух голах. Но они почувствовали уверенность, а дальше сыграли очень строго в обороне. Мы пытались, мы не сбавляли темпа, но бывает такое в командных видах спорта, что шайба не идёт в ворота. Вдобавок ещё сказались удаления с нашей стороны.

Об игре сборной тренерскому штабу после этого матча, конечно, придётся думать. После встречи со словаками нужно разобрать, кто какие ошибки допустил. Но это поражение — не повод посыпать голову пеплом и делать трагедию. Быть может, лучше сейчас проиграть, в дебюте Олимпиады, и после этого сделать выводы, чем потом уступить в решающем матче. Тренерский штаб сделает выводы, и послезавтра мы увидим другую команду.

Если брать два первых пропущенных гола, которые перевернули игру, то в обоих случаях был рикошет. Пусть и не такой значительный, но достаточный, чтобы шайба изменила направление полёта в последний момент. Броски были сильные, и Кошечкину пришлось реагировать, а это не так легко сделать. Что касается пропущенного гола в меньшинстве, там получился точный бросок. Кошечкин не видел шайбу, потому что наши ребята под неё бросались. Соответственно, он не смог среагировать. А потом у словаков были выходы один в ноль и два в один, и там Вася оставил нашу команду в игре, он дал шанс сравнять счёт. Рашит Давыдов сделает вывод насчёт вратарей. Кому доверят пост номер один в следующих матчах? Сложно сказать, — сказал Гуськов.

«Надо говорить о готовности хоккеистов, о желании побеждать»

Олимпийский чемпион 1972 года Александр Пашков считает, что причина поражения от словаков кроется не в тактике, а в психологическом настрое игроков.

«Комментировать сейчас ничего не хочется. Почему сборная проиграла — должны ответить тренеры. Какие могут быть впечатления, если команда проигрывает заведомо слабому сопернику? Впечатления, честно говоря, плохие. Команда проиграла, а ведь всё упирается в результат. Может победить и при невыразительной игре. Вся страна ждёт от них успеха, а они показали такой печальный результат сегодня. Будем надеяться на лучшее.

Не думаю, что сборной России нужны перестановки в составе, надо поговорить о готовности хоккеистов, в первую очередь психологической, о желании побеждать. Тактика здесь совершенно ни при чём, — отметил Пашков.

«Кошечкин — первый вратарь, не сказал бы, что проиграли из-за него»

Бывший генеральный менеджер «Салавата Юлаева» Леонид Вайсфельд не согласился с мнением, что игра Василия Кошечкина была одной из главных причин неудачного результата нашей сборной.

«После счёта 2:0 в нашу пользу многие подумали, что игра сделана. Но это оказалось не так. Две шайбы россияне пропустили почти одинаково: защитники ставили клюшки встык, изменялось направление. С одной стороны, несчастный случай. Но у меня появилось ощущение, что пропала концентрация. Вышли заряженными, повели 2:0. Мне не понравилось наше первое большинство, вальяжно его провели. Потом было тяжело перестраиваться. Ты думаешь, что всё пойдёт легко, а всё идёт по-другому. Сложно такое перебороть.

Вина Кошечкина, может быть, есть в третьей пропущенной шайбе. Но, с другой стороны, он два раза выручил при игре в большинстве, когда у словаков были серьёзные моменты, выходы один на один. У России были моменты в большинстве, но хромала реализация. При 2:2 стали нервничать, стараться быстрее исправить положение дел. Сказался психологический фактор. Получилось, что завершающая стадия подкачала.

Стоит ли выпустить Сорокина или Шестёркина со Словенией? Этого я не знаю. Тренеры же сказали, что определили Кошечкина первым вратарём. Я бы не сказал, что из-за Василия проиграли. Уж точно не из-за него. В плане судейства мне ничего вызывающего в глаза не бросилось. Может, какие-то нюансы и были. Но лично у меня нет вопросов, — заявил Вайсфельд.

«В большинстве шайба до ворот не доходит, в своих нападающих бросаем!»

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников отметил слабую игру россиян в большинстве.

«Свежести не хватало. Мы никогда не начинали здорово Олимпиаду. Свежести нет, а без ног никогда мастерства не проявишь. Не успевали наши, а словаки показали, что они — добротная команда, которая выполняет тренерское задание. Естественно, об игре нам надо задуматься. В большинстве не забросили ни одной шайбы, по игре не смогли перестроиться. Есть время подумать. Тренерский состав у нас опытный, сейчас разберутся, посмотрят. День у наших есть, восстановятся. Но нам нужно задуматься о большинстве.

Кошечкин сыграл хорошо, особенно в конце. Последние пять минут в каждом из периодов мы проиграли вчистую. Нас обыгрывали один в один, особенно защитников, что вообще непонятно. Но повторюсь: это из-за того, что нам не хватало свежести. Вася сыграл нормально, но не выручил. Не так много у него работы было в первых двух периодах, кроме концовок.

Что делать с большинством? Надо напролом идти, вдвоём на пятаке стоять, перепасы делать. У нас проблема с защитниками. Шайба почему-то не доходит до ворот. Мы не бросаем мимо нападающих, мы попадаем в них! Это проблема детских спортивных школ. Вот откуда всё идёт, — подчеркнул Кожевников.

«Паниковать нельзя, Россия и не в таких ситуациях была»

Напоследок олимпийский чемпион 1992 года Виталий Прохоров выразил мнение, что паниковать сейчас не из-за чего, а команду нужно не ругать, а поддержать.

«Обидное поражение, по составу мы должны были обыгрывать эту команду. Не получилось основное — забить голы в нужный момент. Дальше — это спешка. После того как пропустили две шайбы, было много возможностей забить, но не получилось. В третьем периоде начали торопиться, напряжение и волнение помешали. Сейчас надо поддержать ребят, ещё две игры в группе, оступаться нельзя. Надо обязательно побеждать. Мы никуда не вылетели, турнир только начался.