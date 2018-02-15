Российская биатлонистка Кайшева стартует 25-й в индивидуальной гонке на ОИ, Акимова — 52-й
ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 15 февраля. /ТАСС/. Российская биатлониста Ульяна Кайшева начнет индивидуальную гонку на Олимпийских играх в Пхёнчхане с 25-й позиции, Татьяна Акимова уйдет на старт 52-й. Об этом сообщает
пресс-служба Международного союза биатлонистов (IBU).
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Двукратная олимпийская чемпионка Пхёнчхана немка Лаура Дальмайер стартует 80-й.
В спринте Татьяна Акимова заняла 20-е место, Ульяна Кайшева — 33-е. В гонке преследования Акимова стала 31-й, Ульяна Кайшева — 52-й.
Женский индивидуальная гонка в рамках Олимпиады пройдет в четверг, начало — 11:15 мск. Олимпийские игры завершатся 25 февраля.
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