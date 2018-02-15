Адамс: Важно, что мнение Паунда о недостаточном наказании России услышали

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«Паунд имеет полное право выражать свои взгляды. Но, думаю, на сессии вы видели, что с ним согласны немногие. Было всего два человека, которые предпочли воздержаться. Мы позитивно относимся к критике, и между нами шли открытые дебаты. Уверен, что Ричард поддерживает идеи демократии и примет наше решение. Важно, что его голос услышали, но большинство считает иначе», — приводит слова Адамса Inside the Games.