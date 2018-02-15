Адамс: Важно, что мнение Паунда о недостаточном наказании России услышали
Директор по коммуникациям Международного олимпийского комитета Марк Адамс прокомментировал высказывание бывшего главы Всемирного антидопингового агентства Ричарда Паунда, выразившего уверенность, что МОК слишком слабо наказал Россию.
«Паунд имеет полное право выражать свои взгляды. Но, думаю, на сессии вы видели, что с ним согласны немногие. Было всего два человека, которые предпочли воздержаться. Мы позитивно относимся к критике, и между нами шли открытые дебаты. Уверен, что Ричард поддерживает идеи демократии и примет наше решение. Важно, что его голос услышали, но большинство считает иначе», — приводит слова Адамса Inside the Games.
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