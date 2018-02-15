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Летние игры в Пхёнчхане
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2 Норвегия 5 7 4
14 Россия 0 1 4
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15 февраля 2018, 10:09 | Олимпизм | Спорт Mail.Ru

Расписание видеотрансляций Олимпиады: 16 февраля

Предлагаем вашему вниманию полное расписание видеотрансляций с Зимних Олимпийских игр в Пхенчхане. Первыми медали разыграют скелетонисты, которые проведут решающие 3-й и 4-й заезды. Не пропустите!

Видеопоток Telesport 2

4:00 — 8:30 — Фигурное катание. Мужчины, короткая программа.

9:00 — 10:30 — Лыжи. Мужчины, гонка на 15 км свободным стилем (разыгрываются медали)

14:00 — 15:30 — Коньки. Женщины, 5000 м (разыгрываются медали)

Видеопоток Telesport 3

4:00 — 5:25 — Сноуборд. Женщины, борд-кросс, квалификация.

6:15 — 7:15 — Сноуборд. Женщины, борд-кросс, финал (разыгрываются медали)

8:05 — 11:00 — Керлинг. Женщины, Швеция — Россия

14:00 — 15:20 — Фристайл. Женщины, акробатика, финал (разыгрываются медали)

Видеопоток Telesport 4

6:10 — 8:30 — Хоккей. Мужчины, США — Словакия.

10:40 — 13:00 — Хоккей. Мужчины, Россия — Словения.

Видеопоток Telesport 5

3:30 — 6:10 — Скелетон. Мужчины. 3-й и 4-й заезды (разыгрываются медали)

14:20 — 16:10 — Скелетон. Женщины, 1-й и 2-й заезды.

Видеопоток Telesport 6

15:25 — 16:40 — Прыжки на лыжах с трамплина. Мужчины, большой трамплин, квалификация.
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