Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Летние игры в Пхёнчхане
1 Германия 8 2 3
2 Норвегия 5 7 4
14 Россия 0 1 4
весь медальный зачет
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/korea/news/32564443/
15 февраля 2018, 5:59 | Олимпизм | Р-Спорт

Оргкомитет: Празднование корейского Нового года снизит посещаемость ОИ

ПХЕНЧХАН, 15 фев — РИА Новости, Сергей Смышляев. Празднование корейского Нового года снизит посещаемость Олимпийских игр в Пхенчхане, организационный комитет готов к этому, заявил представитель оргкомитета Сон Баик Ю.

«С сегодняшнего дня начинается празднование Нового года по лунному календарю, четыре дня отпуска, праздники. Завтра будут чествования, поменьше народу будет на трибунах, мы к этому готовы», — заявил Сон Баик Ю на пресс-конференции.

Корейский Новый год наступает по лунному календарю, носит название Соллаль и обычно выпадает на начало февраля.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости по теме

Расписание видеотрансляций Олимпиады: 16 февраля

Расписание видеотрансляций Олимпиады: 16 февраля

Предлагаем вашему вниманию полное расписание видеотрансляций с Зимних Олимпийских игр в Пхенчхане. Первыми медали разыграют скелетонисты, которые проведут решающие 3-й и 4-й заезды. Не пропустите!
Еще 7 новостей  

Российская спортсменка, которую на ОИ сравнивают с Анджелиной Джоли и Меган Фокс. Фото

Шедевры пишутся кровью: как фигуристка Медведева стала героем России

Исинбаева родила сына

Российским хоккеистам не дают попробовать игровой лед на ОИ
Викторина
Какое место в медальном зачете заняла Объединенная команда на Играх-1992?