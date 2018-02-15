Оргкомитет: Празднование корейского Нового года снизит посещаемость ОИ

«С сегодняшнего дня начинается празднование Нового года по лунному календарю, четыре дня отпуска, праздники. Завтра будут чествования, поменьше народу будет на трибунах, мы к этому готовы», — заявил Сон Баик Ю на пресс-конференции.

Корейский Новый год наступает по лунному календарю, носит название Соллаль и обычно выпадает на начало февраля.