Оргкомитет: Празднование корейского Нового года снизит посещаемость ОИ
ПХЕНЧХАН, 15 фев — РИА Новости, Сергей Смышляев. Празднование корейского Нового года снизит посещаемость Олимпийских игр в Пхенчхане, организационный комитет готов к этому, заявил представитель оргкомитета Сон Баик Ю.
«С сегодняшнего дня начинается празднование Нового года по лунному календарю, четыре дня отпуска, праздники. Завтра будут чествования, поменьше народу будет на трибунах, мы к этому готовы», — заявил Сон Баик Ю на
Корейский Новый год наступает по лунному календарю, носит название Соллаль и обычно выпадает на начало февраля.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter