Адамс: Встреча Баха с российскими спортсменами прошла откровенно и конструктивно

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«Это вторая подобная встреча у Баха с россиянами. До начала игр была встреча на уровне глав делегаций. Разговор был открытым, президент подчеркнул, что если возникают вопросы по выполнению правил, то информация поступает в исполком. То есть их не принимает единолично президент. Встреча прошла откровенно и конструктивно. Также вчера был общий завтрак со спортсменами, включая российских», — заявил Адамс на пресс-конференции.