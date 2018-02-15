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15 февраля 2018, 5:58 | Олимпизм | Р-Спорт

Адамс: Встреча Баха с российскими спортсменами прошла откровенно и конструктивно

ПХЕНЧХАН, 15 фев — РИА Новости, Сергей Смышляев. Встреча президента Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха с российскими спортсменами на Играх в Пхенчхане прошла конструктивно и откровенно, заявил директор МОК по коммуникациям Марк Адамс.

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© РИА "Новости"

«Это вторая подобная встреча у Баха с россиянами. До начала игр была встреча на уровне глав делегаций. Разговор был открытым, президент подчеркнул, что если возникают вопросы по выполнению правил, то информация поступает в исполком. То есть их не принимает единолично президент. Встреча прошла откровенно и конструктивно. Также вчера был общий завтрак со спортсменами, включая российских», — заявил Адамс на пресс-конференции.
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