Адамс: Встреча Баха с российскими спортсменами прошла откровенно и конструктивно
ПХЕНЧХАН, 15 фев — РИА Новости, Сергей Смышляев. Встреча президента Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха с российскими спортсменами на Играх в Пхенчхане прошла конструктивно и откровенно, заявил директор МОК по коммуникациям Марк Адамс.
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«Это вторая подобная встреча у Баха с россиянами. До начала игр была встреча на уровне глав делегаций. Разговор был открытым, президент подчеркнул, что если возникают вопросы по выполнению правил, то информация поступает в исполком. То есть их не принимает единолично президент. Встреча прошла откровенно и конструктивно. Также вчера был общий завтрак со спортсменами, включая российских», — заявил Адамс на
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