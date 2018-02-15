Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Летние игры в Пхёнчхане
1 Германия 8 2 3
2 Норвегия 5 7 4
14 Россия 0 1 4
весь медальный зачет
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/korea/news/32564441/
15 февраля 2018, 5:53 | Олимпизм | Р-Спорт

В результате ураганного ветра на ОИ небольшие повреждения получили 16 человек

ПХЕНЧХАН, 15 фев — РИА Новости, Василий Конов-мл. Шестнадцать человек получили незначительные повреждения в результате ураганного ветра в прибрежном кластере Олимпийских игр в Пхенчхане, все проблемы с временными строениями, возникшие из-за погоды, устранены, заявил представитель оргкомитета Сон Баик Ю.

Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

© РИА "Новости"

В прибрежном кластере Олимпийских игр в среду из-за сильных порывов ветра оргкомитет был вынужден предпринять ряд срочных мер, в частности ограничить до конца дня вход в олимпийский парк Каннына. Также из-за погодных условий были перенесены соревнования по горнолыжному спорту и биатлону.

«Был очень сильный ветер. Он поднялся в Канныне. В 14:00 мы решили принять экстренные меры, послав наши службы. Говоря о последствиях, среди временных сооружений были 60 слегка поврежденных палаток, из них 18 были выведены из эксплуатации. 16 человек получили повреждения, 13 из которых были нашими сотрудниками, трое — зрители на объектах. Но речь шла об ушибах, синяках. Им тут же была оказана помощь. Но ситуация сейчас нормализовалась, все проблемы устранены», — сказал Сон Баик Ю журналистам.

«Мы все понимали, что мы едем в горный район, что ветры будут бушевать. Это для нас не сюрприз, мы были к этому готовы», — заявил директор по коммуникациям Международного олимпийского комитета (МОК) Марк Адамс.

© Ньюстюб
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости по теме

Расписание видеотрансляций Олимпиады: 16 февраля

Расписание видеотрансляций Олимпиады: 16 февраля

Предлагаем вашему вниманию полное расписание видеотрансляций с Зимних Олимпийских игр в Пхенчхане. Первыми медали разыграют скелетонисты, которые проведут решающие 3-й и 4-й заезды. Не пропустите!
Еще 7 новостей  

Российская спортсменка, которую на ОИ сравнивают с Анджелиной Джоли и Меган Фокс. Фото

Шедевры пишутся кровью: как фигуристка Медведева стала героем России

Исинбаева родила сына

Российским хоккеистам не дают попробовать игровой лед на ОИ
Викторина
Какое место в медальном зачете заняла Объединенная команда на Играх-1992?