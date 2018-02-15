В результате ураганного ветра на ОИ небольшие повреждения получили 16 человек

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В прибрежном кластере Олимпийских игр в среду из-за сильных порывов ветра оргкомитет был вынужден предпринять ряд срочных мер, в частности ограничить до конца дня вход в олимпийский парк Каннына. Также из-за погодных условий были перенесены соревнования по горнолыжному спорту и биатлону.

«Был очень сильный ветер. Он поднялся в Канныне. В 14:00 мы решили принять экстренные меры, послав наши службы. Говоря о последствиях, среди временных сооружений были 60 слегка поврежденных палаток, из них 18 были выведены из эксплуатации. 16 человек получили повреждения, 13 из которых были нашими сотрудниками, трое — зрители на объектах. Но речь шла об ушибах, синяках. Им тут же была оказана помощь. Но ситуация сейчас нормализовалась, все проблемы устранены», — сказал Сон Баик Ю журналистам.

«Мы все понимали, что мы едем в горный район, что ветры будут бушевать. Это для нас не сюрприз, мы были к этому готовы», — заявил директор по коммуникациям Международного олимпийского комитета (МОК) Марк Адамс.