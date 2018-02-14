«Если найду тебя, зарежу! Надеюсь, ты умрешь». Канадке угрожают расправой

Шёл финальный забег на дистанции 500 метров в шорт-треке на Олимпиаде-2018 в Пхёнчхане. Канадская спортсменка Ким Бутен финишировала на четвёртом месте позади итальянки Арианны Фонтаны, местной героини Чхве Мин Чон и голландки Яры ван Керкхоф. Вроде бы ничего примечательного. Только вот кореянку впоследствии судьи дисквалифицировали за то, что она помешала канадке во время забега. Таким образом Бутен поднялась на одну строчку вверх и получила бронзовую медаль, а корейская спортсменка осталась ни с чем.

«Завершай карьеру, тварь»

Ситуация вызвала бурную реакцию у тысяч корейских болельщиков в социальных сетях, и в какой-то момент всё категорически вышло из-под контроля. Ким Бутен была вынуждена закрыть свои аккаунты во всех возможных соцсетях во избежание дальнейших неприятностей. В эмоциональном плане канадка была полностью опустошена и не смогла сдержать слёз, разрыдавшись на церемонии награждения. Вот какие сообщения она получала за последний день.



«Поздравляю с грязной медалью, канадка».

«Канада, ты научила свою подругу Ким Бутен, как обманывать людей. Браво».

«Если найду тебя, зарежу. Надеюсь, ты умрёшь».

«Советую тебе заняться чем-то другим. Завершай карьеру, тварь. Надеюсь, у тебя будет тяжёлая жизнь».



Практически все комментарии сопровождались символами с изображением ножа, что недвусмысленно намекало на желание расправиться со спортсменкой. Не стоит говорить и про массу нецензурных высказываний, которые получила канадка.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">Canadian skater receives death threats after winning <a href="https://twitter.com/hashtag/Olympic?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#Olympic</a> bronze medal following South Korean disqualification <a href="https://t.co/zABZrGU2kH">https://t.co/zABZrGU2kH</a></p>— insidethegames (@insidethegames) <a href="https://twitter.com/insidethegames/status/963652569196302336?ref_src=twsrc%5Etfw">14 февраля 2018 г.</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Как отреагировал МОК

В МОК, видимо, посчитали, что крупных скандалов уже достаточной на этой Олимпиаде, поэтому выбрали спокойную позицию по вопросу безопасности канадской спортсменки. Там явно не придали большого значения этим угрозам, рассудив, что на каждом крупном турнире тот или иной атлет получает гневные комментарии в соцсетях. Только вот вряд ли Бутен стало от этого легче. Вот что сказал представитель МОК Марк Адамс.



«Очевидно, мы хотим, чтобы великолепные выступления спортсменов поддерживались болельщиками на Олимпиаде. Это основополагающий принцип Игр. Мы не контролируем социальные сети и не должны этого делать. К сожалению, такие ситуации случаются довольно часть. Это печально. Я не видел этих комментариев, но могу представить, что там было. Такое уже не раз было на прошлых Олимпиадах. Всё, что мы можем сделать, это сконцентрироваться на красивых выступлениях спортсменов в дальнейшем. Мне понравилось, как канадка выиграла бронзу. Это было прекрасно».

Как отреагировала канадская полиция

В отличие от МОК канадская королевская полиция придала большое значение этой проблеме и сразу принялась за расследование дела. Отец Ким Бутен Пьер, переживающий за жизнь дочери, рассказал канадскому федеральному каналу CBC, что в федерацию конькобежного спорта страны уже обратились представители королевской полиции с готовность начать разбирательство.



«Здоровье, безопасность и сохранность всех членов сборной Канады является нашим главным приоритетом. Мы уже начали работать в тесном контакте с федерацией конькобежного спорта Канады, нашей службой безопасности и королевской полицией».

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">Kim Boutin becomes a scapegoat by South Korean 'online zombies' drunk on their own favoritism/nationalism who make it their spiritual duty to praise their favorite Choi Min-jeong, no matter what actually happened. <a href="https://t.co/YDA4Mqb3ya">https://t.co/YDA4Mqb3ya</a></p>— Jin S Ko (@jinsungko) <a href="https://twitter.com/jinsungko/status/963767676752539649?ref_src=twsrc%5Etfw">14 февраля 2018 г.</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Как отреагировали канадские болельщики

На родине болельщики сборной Канады близко к сердцу восприняли угрозы со стороны корейцев. «Твиттер» разразился тысячами комментариев в поддержку бронзовой медалистки Олимпиады-2018 в Пхёнчхане. Какие-то из них были довольно миролюбивыми, а какие-то были радикальными и категоричными.

«Быдло из числа грязных корейцев показало, как опасна Корея и корейцы. Это страна, где нет никакой цивилизации. Им плевать на спорт и на ценности. Всегда забавно, как страны третьего мира пытаются наехать в интернете на представителей высшего сословия — стран Северной Америки».

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">The bullying done by filthy Koreans to Kim Boutin shows how unsafe and uncivilized Korea and Koreans are. They don't care about sports or rules. But it's very amusing when 3rd world creatures like Koreans try to bully the developed N. Americans, only on internet. <a href="https://twitter.com/hashtag/Pyeongyang2018?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#Pyeongyang2018</a></p>— ησ σηε (@3mptiNess__) <a href="https://twitter.com/3mptiNess__/status/963769418827423744?ref_src=twsrc%5Etfw">14 февраля 2018 г.</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

«Я только что посмотрел, как ты плакала на церемонии награждения. Мне очень жаль, что тебе пришлось испытать такие страшные вещи за последние 24 часа. Я смотрел забег и видел, как кореянка заблокировала тебя. Ты полностью заслужила эту медаль. Я счастлив, что ты добилась этого».

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr"><a href="https://twitter.com/kimbtin?ref_src=twsrc%5Etfw">@kimbtin</a> I just saw u in tears on the ceremony stage & i feel so sorry 4 the experience u had 4 the last 24 hrs. I watched ur race & saw choi blocking ur way. Judges' decision was correct. I hope u r happy with ur achievement. u well deserved the medal !!! ??</p>— NeverGiveUp (@LginJC) <a href="https://twitter.com/LginJC/status/963768164667465728?ref_src=twsrc%5Etfw">14 февраля 2018 г.</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

На Играх в Южной Корее закончился пятый соревновательный день. Впереди большая часть Олимпиады, а скандалы сменяют друг друга с калейдоскопической быстротой. Страшно представить, что случится завтра. И будет ли оно вообще.