Попадание прямо в цель. Личный огневой рубеж Бьерндалена и Домрачевой
Как «наши» и «не наши» полюбили друг друга.
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Видимо, что-то случилось...
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День Святого Валентина в этом году выпадает на Зимние Олимпийские Игры в Пхёнчхане — именно там отпразднует День Влюблённых одна из самых знаменитых пар в мире спорта — биатлонисты
Как всё начиналось?
Одни говорят, что Домрачева познакомилась со своим будущим
Завеса тайны
В следующие несколько лет биатлонисты тщательно скрывали свои отношения, самой обсуждаемой в это время стала цитата Дарьи: «Официальной информацией о моей личной жизни будет только сообщение о моем замужестве». Вскоре, почти так и получилось! Конечно, многие друзья и
Первым, кто прокололся, был французский биатлонист Мартен Фуркад, который в 2015 году заявил: «Я в хороших отношениях с Домрачевой, но, понятно, не в таких близких, как Бьорндален».
Официальное подтверждение
5 апреля 2016 года на
16 июля того же года пара сыграла свадьбу в Осло. Церемония прошла скромно, в кругу родных и близких. Единственный публичный снимок торжества — в Инстаграме Дарьи.
Не только биатлонисты, но и родители
1 октября 2016 года у пары родилась дочь Ксения.
Естественно, что сначала Дарья и
Но, несмотря на карьеру, ребёнок остается самым важным звеном в жизни обоих биатлонистов. «Для меня необходимо учить норвежский язык, так как это второй родной язык моей дочери» — призналась Дарья в одном из своих интервью. «Кто глава нашей семьи? Конечно же, Ксения. Она часто смеется. Я думаю, из неё выйдет отличный комик» — утверждает Бьорндален.
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