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14 февраля 2018, 23:32 | Биатлон | Чемпионат.com

Попадание прямо в цель. Личный огневой рубеж Бьерндалена и Домрачевой

Как «наши» и «не наши» полюбили друг друга.

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© РИА "Новости"

День Святого Валентина в этом году выпадает на Зимние Олимпийские Игры в Пхёнчхане — именно там отпразднует День Влюблённых одна из самых знаменитых пар в мире спорта — биатлонисты Уле-Эйнар Бьорндален и Дарья Домрачева. В честь праздника мы решили рассказать вам, как родилась эта «спортивная» история любви.

Как всё начиналось?

Одни говорят, что Домрачева познакомилась со своим будущим мужем-норвежцем на Олимпиаде в Ванкувере в 2010 году, другие предполагают, что близко общаться они начали в 2012 году на летних сборах в Австрии. Однако нам известна лишь одна точная дата — 4 октября 2012 года, когда Бьорндален расстался с итальянской биатлонисткой Натали Сантер. Видимо, тогда биатлонист уже испытывал симпатию к белорусской коллеге.

Завеса тайны

В следующие несколько лет биатлонисты тщательно скрывали свои отношения, самой обсуждаемой в это время стала цитата Дарьи: «Официальной информацией о моей личной жизни будет только сообщение о моем замужестве». Вскоре, почти так и получилось! Конечно, многие друзья и коллеги-биатлонисты знали об их отношениях, но крепость дружбы была сильнее, чем желание рассказать общественности о личной жизни Домрачевой и Бьёрндалена.

Первым, кто прокололся, был французский биатлонист Мартен Фуркад, который в 2015 году заявил: «Я в хороших отношениях с Домрачевой, но, понятно, не в таких близких, как Бьорндален».

Официальное подтверждение

5 апреля 2016 года на пресс-конференций Бьорндалена, на которой, как ожидали журналисты, речь должна была пойти о спортивной карьере биатлониста, главным заявлением стало не только подтверждение об отношениях с Дарьей, но и факт беременности белорусской биатлонистки: «У меня отличные отношения с Дарьей Домрачевой. Теперь мы пара и ждём рождения ребёнка. Мы не хотели держать это в секрете, но сфокусируемся на наших отношениях. Очень интересно стать отцом».

16 июля того же года пара сыграла свадьбу в Осло. Церемония прошла скромно, в кругу родных и близких. Единственный публичный снимок торжества — в Инстаграме Дарьи.

Не только биатлонисты, но и родители

1 октября 2016 года у пары родилась дочь Ксения.

Естественно, что сначала Дарья и Уле-Эйнар всё своё время посвящали дочери, но уже в 2017 году вернулись к тренировкам. На Олимпиаде 2018 Дарья достойно представляет свою Родину, а Бьорндален помогает спортсменам в тренировках.

Но, несмотря на карьеру, ребёнок остается самым важным звеном в жизни обоих биатлонистов. «Для меня необходимо учить норвежский язык, так как это второй родной язык моей дочери» — призналась Дарья в одном из своих интервью. «Кто глава нашей семьи? Конечно же, Ксения. Она часто смеется. Я думаю, из неё выйдет отличный комик» — утверждает Бьорндален.
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