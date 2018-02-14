Грубая ошибка Телегина и молчание тройки Дацюка. Оценки сборной России

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В стартовой игре на Олимпиаде-2018 российская хоккейная сборная потерпела сенсационное поражение от словаков. Наша команда забросила две быстрые шайбы, но позволила сопернику отыграться ещё в первом периоде. Исход встречи решился в середине третьего отрезка, когда Словакия реализовала большинство, а россияне до конца основного времени матча не смогли забросить Браниславу Конраду. Выставляем оценки всем сочетаниям национальной команды.

Вратарь

Василий Кошечкин — 5,0

Василий Кошечкин выиграл у Ильи Сорокина право быть первым номером российской сборной на Играх в Пхёнчхане, но после матча со словаками позиции голкипера «Металлурга» могут пошатнуться. Конечно, не Василий виноват в том, что наша сборная после двух заброшенных шайб упустила нити игры и позволила Словакии проводить острые контратаки. Но Кошечкин мог выручить Россию, и не дать словакам поднять голову, а вместо этого пропустил два не самых сложных гола уже в первом периоде, в котором Словакия, кстати, всего нанесла четыре броска в створ ворот. Выстрелы Олвецки и Бакоша не выглядели неберущимися, но наш голкипер с ними справиться не смог.

В дальнейшем Кошечкин собрался, показывал надёжную игру, а при счёте 2:3 спас россиян от более крупного поражения и удостоился похвалы от Павла Дацюка. Но не самая удачная игра, в том числе и вратаря сборной России, в первом периоде предопределила итоговый результат встречи.

Защитники

Владислав Гавриков — Вячеслав Войнов — 6,0

Первая пара нашей обороны провела неплохую встречу, чем существенно выделилась на общем фоне. В начале встречи именно Гавриков с Войновым приняли непосредственное участие в двух быстро заброшенных шайбах нашей сборной. Сначала Вячеслав долго контролировал шайбу, а затем, оказавшись в «ложе Гретцки», выдал передачу на партнёра, и Гавриков не подвёл. Затем уже Владислав выступил соавтором шайбы Капризова, оставив шайбу Никите Гусеву в левом углу, откуда наш нападающий и сделал результативный наброс на пятачок.

Поддержать атакующий почин нашей первой паре в дальнейшем не удалось, хотя Войнов был привычно активен по всему периметру площадки. Но самое главное, что дуэт из СКА справился со своими прямыми обязанностями, и не пропустил от словацкой команды, заработав по «+2» в провальной игре сборной, хотя тот же Войнов позволил легко обыграть себя один в один словацкому форварду во втором периоде.

Никита Нестеров — Алексей Марченко — 4,0

А вот вторая пара российских защитников провела весьма неудачный матч. Алексей Марченко находился на льду во время всех пропущенных шайб нашей сборной, но допустил только одну серьёзную ошибку, не сумев подстраховать обрезавшегося партнёра, когда словаки сравнивали счёт. Кроме того, Алексей удалился на предпоследней минуте основного времени матча, чем лишил российскую сборную возможности провести полноценный финальный штурм.

Интересно, что в моментах с голами Олвецки и Бакоша у Марченко были разные партнёры, и именно их не лучшие действия приводили к взятиям ворот. Сначала Богдан Киселевич не смог заблокировать словацкого форварда, а затем в чужой зоне грубую ошибку допустил Никита Нестеров, который зачем-то рванул в атаку после собственного броска, Бакош поймал московского «армейца» на противоходе и убежал к российским воротам. В довершение всех бед второй пары защитников сборной, Нестеров и Марченко находились на льду в меньшинстве в третьем периоде, когда Петер Черешняк принёс словакам сенсационную победу.

Провалы в обороне защитники из этого сочетания не смогли компенсировать успешной игрой в атаке, хотя Никиту Нестерова несколько раз в большинстве пытались вывести на бросок, но безрезультатно. Это был плохой день для оборонцев сборной, представляющих ЦСКА.

Артём Зуб — Андрей Зубарев — 5,5

Эти защитники провели не самый яркий матч, можно сказать, были незаметны на льду, и это не самое плохое качество для игроков обороны. Зубарев играл привычно жёстко, на грани фола, а молодой Зуб ещё только осваивается на таком высоком уровне. Главное, что при Зубе и Зубареве на льду словаки не смогли забросить, хотя эти хоккеисты и провели на льду не так много времени.

Впрочем, Андрею Зубареву удалось стать соавтором одного из самых ярких моментов матча. В начале встречи, ещё при счёте 2:0 в нашу пользу защитник российской сборной эффектно выбросил Мартина Бакоша на собственную скамейку запасных.

Богдан Киселевич — 5,5

Получил четвёртое игровое время среди защитников, хотя попал в заявку матч без номинального напарника по обороне. Был на льду, когда словаки забрасывали первую шайбу. Не дал Суровы бросить из опасной зоны, но в дело вмешался небольшой рикошет. В остальном сыграл надёжно, особенно при игре в меньшинстве, когда ценой небольшого повреждения заблокировал мощный бросок соперника.

Нападающие

Сергей Мозякин — Павел Дацюк — Илья Ковальчук — 5,0

Самое возрастное и опытное звено нашей команды провело неплохой матч в плане активности, но над результативностью предстоит поработать. На троих Мозякин, Дацюк и Ковальчук нанесли 9 бросков, но ни один из них не достиг цели, а ближе всего к взятию ворот был Павел Дацюк, но на старте второго периода угодил в перекладину. В целом, это сочетание неплохо комбинировало, но в игре против не самой звёздной словацкой обороны от них мы ждали большего.

Пробить Конрада у Дацюка и Ко не получилось, равно как и сохранить свои ворота в неприкосновенности. В моменте с шайбой Бакоша на льду находилось именно первое звено, которое увлеклось атакой и не успело на подстраховку допустившего ошибку Нестерова.

Кирилл Капризов — Вадим Шипачёв — Никита Гусев — 5,5

Неоднозначный матч получился в исполнении второй тройки российской сборной. С одной стороны, Кирилл Капризов сумел отличиться в начале игры, а в дальнейшем форварды этого сочетания не раз создавали друг другу опасные моменты, реализации которых мешало невезение и блестящая игра словацкого вратаря. Но с другой — плохую игру провёл центральный нападающий звена Вадим Шипачёв, не только не сыгравший в свою силу в нападении, но и поучаствовавший в первом взятии ворот нашей команды.

Форвард СКА не лучшим образом выполнял функции связующего между Капризовым и Гусевым, отдав роль главного дирижёра Никите. Пассивен был Шипачёв и при завершении атак, не нанеся за весь матч ни одного броска. Кроме того, именно Вадим создал ситуацию, из которой вылился гол Петера Олвецки. Шипачёв потерял шайбу при неудачном обыгрыше в средней зоне, а затем не смог перехватить пас Доминика Граняка на автора первой словацкой шайбы.

Сергей Широков — Николай Прохоркин — Александр Барабанов — 4,5

Номинально третье сочетание находилось на льду в тот момент, когда сборная России забросила первую шайбу на олимпийском турнире. Вот только гол этот сделали Войнов и Гавриков, а заслуга нападающих ограничилась вторым пасом Сергея Широкова. Больше это звено ничем опасным у чужих ворот не отметилось и более того, не нанесло ни одного броска по воротам Конрада. В условиях, когда у лидирующих звеньев по разным причинам не шла игра, Прохоркин и Ко могли взять на себя инициативу, но в игре со словаками такой взаимозаменяемости звеньев мы, к сожалению, не увидели.

Иван Телегин — Сергей Андронов — Сергей Калинин, Михаил Григоренко — 4,5

Любимое сдерживающее звено Олега Знарка в матче со словаками выполняло свою привычную работу. Форварды четвёртого сочетания много боролись, бились, старались продавливать защиту и искать моменты для взятия ворот, но к успеху это не привело. Чаще всего дело даже не доходило до бросков, единственный раз Конраду угрожал Иван Телегин ещё при комфортном счёте 2:0. У своих ворот четвёртая линия атаки нашей сборная сыграла без помарок, не пропустила, но в целом было заметно, как тяжело звену Андронова находить себя в тех матчах, где соперник создаёт мало угроз и играет вторым номером.

Поражение нашей команды выросло из неудачных действий форварда этого сочетания. Иван Телегин в середине третьего периода сыграл неаккуратно в своей зоне, выбросив шайбу за пределы площадки, а Черешняк вскоре воплотил численное преимущество в победный для словаков гол.

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